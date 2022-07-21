Чем занять ребенка дома: 10 увлекательных занятий для детей

Большинство детей обожают гулять, а дома им порой в буквальном смысле негде развернуться. Но то делать, когда за окном страшный дождь, ветер, мороз или метель? «Рамблер» рассказывает, какие развлечения можно придумать для вынужденного сидеть в четырех стенах ребенка, чтобы он не разнес дом окончательно.

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Начинаем с простого

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Вроде бы у ребенка есть целая комната с самыми разнообразными игрушками, но не все дети умеют играть самостоятельно, многим нужен партнер по играм, у которого также будут идеи, что бы такое поделать прямо сейчас. Самое время вспомнить, а чем мы занимались в детстве.

Рисуем и раскрашиваем

Кисточки, краски, карандаши или фломастеры — способны творить чудеса на белой бумаге. Только что перед вами был чистый лист, а вот уже настоящая картина. С ребенком постарше можно попробовать разные техники, например, популярный сейчас флюид-арт, когда краска выливается на холст из стаканчиков в произвольном порядке, а рисунок создается из потеков. Чтобы потеки краски соединились, холст нужно наклонять в разные стороны и наблюдать за тем, как один цвет переходит в другой.

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Если ребенок слишком мал, чтобы не перепачкать таким образом всего себя и квартиру в придачу, есть безопасный вариант такого творчества. Возьмите пакет с зип-локом, положите в него лист бумаги подходящего размера (на самом деле вполне можно обойтись и без бумаги), выдавите или вылейте туда же несколько красок разных цветов и создавайте рисунок пальцами через пакет.

Шьем и вышиваем

Самой простое — заказать специальный набор для творчества, в котором будут и схемы, и нитки, и иголки, и пяльцы. Но можно пойти дальше и найти уроки по вышиванию, которые научат разным техникам. Также можно поискать разные лоскуты или старые вещи, из которых можно шить одежду куклам и даже игрушки.

Делаем аппликации

Цветной картон, бумага, ножницы и другие мелочи из магазинов для творчества помогут воплотить любую фантазию, а также развивают усидчивость и мелкую моторику.

Уроки физкультуры

Даже дома можно найти способ заняться физкультурой. Делайте с ребенком зарядку под музыку, танцуйте. Малыши будут с интересом повторять ваши движения, а более взрослым можно предложить занятия по видео. Кстати, если в квартире нет достаточно места, чтобы организовать спортивный уголок, можно обойтись небольшим инвентарем. Фитбол, треугольник Пиклер, полусфера, баланс-борд, эспандеры, гантели — выбирайте то, чем будете пользоваться и вы, и ребенок.

Помощь маме

На самом деле дети способны на многое, а взрослые часто не могут в это поверить и не доверяют ребенку важное. Привлекайте детей к помощи по дому, малыши будут с удовольствием повторять ваши движения — например, вытирать пыль с прикроватной тумбы или журнального столика, подметать и даже мыть пол. Но если что-то поручили, то хвалите от души и не переделывайте, иначе ребенок потеряет мотивацию помогать вам в дальнейшем, когда его помощь потребуется по-настоящему.

Кулинарные эксперименты

Все чаще кухню объединяют с гостиной, и этому есть простое объяснение — на кухне мы действительно проводим много времени. Научите ребенка варить суп или печь имбирное печенье, если он еще совсем кроха выделите для него один нижний ящик, сложите туда не самую нужную и при этом безопасную утварь и пусть повторяет за вами. Когда малыш подрастет, он сможет вам помогать мыть овощи, сушить зелень и многое другое.

Кукольный дом

Сейчас купить можно все что угодно. Но дом, построенный и украшенный собственными руками, будет вызывать гораздо больше эмоций. В качестве основы можно взять коробки из-под обуви, которые вы давно хотели заменить на специальные кофры, но все никак не доходили руки. Поверните коробки на бок и вложите одну в другую под углом 90 градусов, так у вас получится большая угловая комната, чем больше коробок, тем больше этажей. Домик можно раскрасить, оклеить бумагой изнутри и снаружи. Те же самые коробки можно приспособить под многоуровневый гараж, здание вокзала, ферму — на что хватит воображения.

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Театр теней

Во-первых, придумайте историю или хотя бы персонажей. Затем нарисуйте их на картоне, вырежьте и приклейте каждую фигурку на палочку. После этого постройте «сцену», это могут быть перевернутые табуретки, между которыми удобно натянуть белую ткань. Осталось рассадить зрителей в зале, потушить свет, включить настольную лампу за сценой и начать представление.

Неприступная крепость

Любимое развлечение девчонок и мальчишек — построить собственный дом или крепость. В ход идет все — большие подушки, стулья, кресла. Учитесь мыслить креативно, ведь крепость можно построить буквально из чего угодно. Скажите детям, что вы дракон, спрячьтесь в крепости и притворитесь спящим, а они пусть придумывают, как вас завоевать и разбудить. Если не заснете, то как минимум полежите спокойно несколько минут.

Настольные игры

Вообще-то в настольные игры любят играть и взрослые, и дети. Кстати, нередко дети быстрее запоминают правила и помогают родителям разобраться во всех нюансах. Главное преимущество таких игр — вы можете играть всей семьей, а еще приглашать друзей. Чем больше участников, тем интересней.

Когда нервы на пределе

Довольно часто наше отношение к тем или иным событиям зависит от нашего состояния. Когда одна неприятность цепляется за другую, сохранить спокойствие очень и очень сложно. Если мы не забываем отдыхать, вовремя ложимся спать, едим вкусные, полезные и разнообразные блюда, занимаемся физкультурой, то чувствуем себя прекрасно и физически, и психологически. Разбитая ваза или испачканный диван вряд ли сумеют надолго выбить нас из колеи. Но все и без того валится из рук, любая мелочь становится спусковым крючком — и вот вы уже орете на ребенка только лишь из-за того, что он слишком громко поет песню и не реагирует на ваши просьбы вести себя тише. Именно поэтому в первую очередь нужно заботиться о себе — своем душевном и физическом состоянии.

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Ребенок хулиганит от того, что ему просто некуда деть свою энергию. Ситуация усугубляется, когда он не может выйти на детскую площадку, где можно от души побегать, попрыгать, залезть на все фигуры и устать так, что дома силы останутся только на спокойные игры. И здесь родителям стоит вспомнить, что это они взрослые и главные в жизни ребенка и несут ответственность за то, что с ним происходит. Поэтому родители должны предлагать ребенку развлечения — доступные и при этом интересные — такие, которые устроят всех.