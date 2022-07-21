Названы способы успокоить ребенка в самолете

Способы успокоить ребенка в самолете назвала в своем Telegram -канале врач-педиатр Анна Левадная. Специалист рекомендует ни в коем случае не ругать его из-за плача, ведь ребенок не виноват в своем страхе.

«Ребенка может пугать новая обстановка, много людей, громкие звуки, а также боль в ушах на взлете и посадке из-за резкого перепада высот и, соответственно, давления»,

Нужно успокоить ребенка, поговорить с ним о возможных страхах и крепко его обнять, написала Левадная. Старшим детям можно дать питье или перекус, чтобы они сглатывали слюну. Детям младшего возраста надо давать на время взлета/посадки грудь или бутылочку. Можно мягко подуть ребенку в уши при зажатом носе, рассказала врач.