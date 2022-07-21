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23 минуты назад

Названы способы успокоить ребенка в самолете

Мослента

Способы успокоить ребенка в самолете назвала в своем Telegram-канале врач-педиатр Анна Левадная. Специалист рекомендует ни в коем случае не ругать его из-за плача, ведь ребенок не виноват в своем страхе.

Названы способы успокоить ребенка в самолете
Фото: МослентаМослента

«Ребенка может пугать новая обстановка, много людей, громкие звуки, а также боль в ушах на взлете и посадке из-за резкого перепада высот и, соответственно, давления»,

— объяснила специалист.

Нужно успокоить ребенка, поговорить с ним о возможных страхах и крепко его обнять, написала Левадная. Старшим детям можно дать питье или перекус, чтобы они сглатывали слюну. Детям младшего возраста надо давать на время взлета/посадки грудь или бутылочку. Можно мягко подуть ребенку в уши при зажатом носе, рассказала врач.

«Если у ребенка нет насморка, сосудосуживающие капли ему не помогут, они не нужны. Нужно только глотать слюну»,

— посоветовала педиатр.

Ранее врач-педиатр, неонатолог первой категории АО «Медицина», член Союза педиатров России Оксана Мурзина перечислила признаки дефицита витаминов у ребенка.

Дети,
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