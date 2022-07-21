Что делать, если бабушка воспитывает вашего ребенка по-своему

Одной из самых больших проблем для современного родителя является вмешательство в воспитание ребенка бабушек. Причем в большинстве случаев родственники не советуются с самими родителями, что часто приводит к конфликтам, ведь методы воспитания могут в корне отличаться. Психологи видят несколько способов решения этой проблемы, а мы, в свою очередь, делимся с вами ими.
Противоречия в воспитании — всегда проблема. Допустим, бабушка проявляет излишнюю мягкость по отношению к ребенку там, где вы требуете поддержания дисциплины. Как правило, бабушки отмахиваются — «я лучше знаю», и против такого аргумента не попрешь. Бабушки при этом не всегда понимают, что тем самым пошатывают родительский авторитет в глазах ребенка. Что делать? Во-первых, всегда пытаемся договориться, если же бабушка вообще не хочет ничего слышать, даем ей четкие инструкции, без исполнения которых ее время вместе с внуками может быть ограничено.
Иногда старшее поколение идет дальше и пытается встать на место родителей ребенка. В таких случаях бабушка не просто диктует свои условия ребенку, но и становится «за штурвал» в молодой семье, считая родителей ребенка инфантильными личностями, которые в принципе не смогут сами справиться со своей семьей. Стоит ли говорить, что конфликт в такой ситуации — дело времени. Но даже в таком непростом случае психологи видят выход. Один из главных моментов — вы не должны жить под одной крышей. Старайтесь сделать все, чтобы у вас было отдельное жилье, а также собственные финансы и со временем стоит практически полностью отказаться от помощи бабушки, когда нужно посидеть с внуком. В противном случае вы навсегда останетесь на втором месте для своего старшего родственника.
Если же без помощи бабушки не обойтись, может проявиться не слишком здоровая реакция со стороны старшей родственницы — «я все для вас делаю, без меня вы бы просто не справились». В каком-то смысле это так, однако в тот момент, когда бабушка начинает манипулировать чувствами молодых родителей, счастья в семье не жди. Со временем подобное поведение со стороны бабушки может превратиться в прямые упреки, а ваши дети будут во всех подробностях знать, как и чем помогает бабушка, которую вы так недооцениваете. Оставлять ситуацию как есть ни в коем случае нельзя.
Как же общаться с токсичной родственницей и не допустить ее влияние на ребенка? Психологи чаще всего рекомендуют снизить нагрузку на такую бабушку. Просто договориться у вас не получится, а значит, придется искать альтернативные способы помощи, например, няню или же вы сами сможете подстроить свой график таким образом, что необходимость в бабушкиной помощи просто отпадет.