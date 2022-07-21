Что делать, если бабушка воспитывает вашего ребенка по-своему

Одной из самых больших проблем для современного родителя является вмешательство в воспитание ребенка бабушек. Причем в большинстве случаев родственники не советуются с самими родителями, что часто приводит к конфликтам, ведь методы воспитания могут в корне отличаться. Психологи видят несколько способов решения этой проблемы, а мы, в свою очередь, делимся с вами ими.

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А я разрешу

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Противоречия в воспитании — всегда проблема. Допустим, бабушка проявляет излишнюю мягкость по отношению к ребенку там, где вы требуете поддержания дисциплины. Как правило, бабушки отмахиваются — «я лучше знаю», и против такого аргумента не попрешь. Бабушки при этом не всегда понимают, что тем самым пошатывают родительский авторитет в глазах ребенка. Что делать? Во-первых, всегда пытаемся договориться, если же бабушка вообще не хочет ничего слышать, даем ей четкие инструкции, без исполнения которых ее время вместе с внуками может быть ограничено.

Вместо мамы

Иногда старшее поколение идет дальше и пытается встать на место родителей ребенка. В таких случаях бабушка не просто диктует свои условия ребенку, но и становится «за штурвал» в молодой семье, считая родителей ребенка инфантильными личностями, которые в принципе не смогут сами справиться со своей семьей. Стоит ли говорить, что конфликт в такой ситуации — дело времени. Но даже в таком непростом случае психологи видят выход. Один из главных моментов — вы не должны жить под одной крышей. Старайтесь сделать все, чтобы у вас было отдельное жилье, а также собственные финансы и со временем стоит практически полностью отказаться от помощи бабушки, когда нужно посидеть с внуком. В противном случае вы навсегда останетесь на втором месте для своего старшего родственника.

Без нее ничего бы не было

Если же без помощи бабушки не обойтись, может проявиться не слишком здоровая реакция со стороны старшей родственницы — «я все для вас делаю, без меня вы бы просто не справились». В каком-то смысле это так, однако в тот момент, когда бабушка начинает манипулировать чувствами молодых родителей, счастья в семье не жди. Со временем подобное поведение со стороны бабушки может превратиться в прямые упреки, а ваши дети будут во всех подробностях знать, как и чем помогает бабушка, которую вы так недооцениваете. Оставлять ситуацию как есть ни в коем случае нельзя.