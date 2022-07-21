Педиатр предупредила об опасности лечения вшей народными методами

Лечение вшей керосином может вызвать ожоги кожи головы и аллергию, предупредила врач-педиатр DocDeti Екатерина Кирюшина. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о других потенциальных опасностях народных методов борьбы с паразитами на голове.

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Самые популярные народные средства против вшей

Самыми популярными народными средствами борьбы со вшами и гнидами в домашних условиях считаются керосин, уксус, перекись водорода и различные аромамасла, объяснила медик. По ее словам, чаще всего их выбирают из-за низкой стоимости. Но у всех «бабушкиных» методов недостатки, как правило, перевешивают достоинства.

Помогает ли керосин в лечении вшей

Кирюшина объяснила, что керосин — получаемая в результате переработки нефтепродуктов жидкость на маслянистой основе — хороша для заправки самолетов, но при лечении педикулеза ее эффективность весьма сомнительна. Керосин действительно может убить взрослых особей, но против гнид он практически бесполезен, потому эту процедуру придется повторять несколько раз, чтобы уничтожить всех паразитов, продолжила она.

Чем опасны другие народные методы лечения педикулеза

Другие народные средства также могут оказать негативное воздействие на кожу головы и волосы, отметила педиатр. В частности, уксус и перекись водорода могут пересушивать кожу головы и вызывать зуд, жжение и ожоги. Кроме того, при нанесении этих жидкостей на волосы надо соблюдать осторожность, чтобы избежать их попадания в глаза ребенка. Химический ожог кожи головы при лечении педикулеза могут вызвать и ароматические масла герани, чайного дерева или лаванды, если наносить их в чистом виде, добавила педиатр.

В заключение Кирюшина напомнила, что при лечении педикулеза лучше отдавать предпочтение аптечным препаратам в виде шампуней, кремов, гелей и спреев, которые безопаснее и значительно эффективнее «бабушкиных» методов.