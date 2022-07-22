Как отучить ребенка от телефона

Дети «утыкаются» в телефон, потому что им не хватает приятных впечатлений, уверена психолог, эксперт «Актион Образование» Александра Фокина. Способ отучить младших членов семьи от гаджетов она назвала «Ленте.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Психолог отметила, что если ребенок предпочитает просмотр мультиков и электронные игры, а не «живое» общение, то родителям необходимо применить несколько простых приемов для возвращения чада из интернет-реальности. В первую очередь, она посоветовала хвалить детей каждый раз, когда они не заняты гаджетами, например, восхищаться творческими способностями и не скупиться на приятные слова.

«Опишите, что ребенок делает: "Да у тебя тут настоящая художественная студия!", "Я вижу целую армию солдатиков"»,

— перечислила психолог несколько возможных вариантов.

По словам Фокиной, дети часто привязаны к электронным устройствам не просто так, а потому что это удобно родителям.

«Подумайте, может быть, вы "отделываетесь" гаджетом или мультиком каждый раз, когда у вас нет сил или настроения взаимодействовать с ребенком»,

— предупредила эксперт.

В таком случае она порекомендовала родителям поменять собственное поведение, что также положительно отразится и на младших членах семьи.

«Часто гаджеты нужны детям, которым не хватает впечатлений»,

— подчеркнула эксперт.

Поэтому она посоветовала отцам и матерям обеспечить ребенку приятные эмоции, например, поиграть с ним или предложить новый вариант для досуга.

Эксперт также назвала необычный прием, который отвлечет детей от телефона, пока родителей нет дома. Она порекомендовала оставлять им записки с просьбами и пожеланиями.

«Например: "Милые дети! Прошу вас придумать и нарисовать по пять занятий, которые вам понравятся больше игры на планшете. Люблю вас, папа”»,