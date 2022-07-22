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40 минут назад

Психолог рассказала, как отучить ребенка от мобильного телефона

Москва24

Психолог, эксперт "Актион Образование" Александра Фокина в разговоре с "Лентой.ру" назвала способ, благодаря которому родители смогут отучить ребенка от чрезмерного использования мобильного телефона. По словам эксперта, причиной постоянного использования гаджетов является отсутствие положительных впечатлений. Решить проблему можно с помощью поощрительных фраз в сторону ребенка в моменты, когда он занят чем-либо вне интернет-реальности.

Психолог рассказала, как отучить ребенка от мобильного телефона
Фото: m24.rum24.ru

"Опишите, что ребенок делает: "Да у тебя тут настоящая художественная студия! Я вижу целую армию солдатиков", – объяснила эксперт.

Кроме того, Фокина заявила, что чрезмерное внимание к гаджетам у ребенка может быть спровоцировано поведением родителей. Некоторые из них часто "отделываются" от ребенка при плохом настроении или высокой занятости, давая ему телефон.

Психолог посоветовала родителям чаще гулять с детьми и способствовать созданию приятной обстановки. Перед уходом Фокина посоветовала родителям оставлять для детей несколько записок с заданиями. Так, мать или отец могут предложить ребятам изобразить на бумаге по 5 интересных занятий, не включая в список смартфон или планшет.

Ранее стало известно, что московские парки открыли кружки и секции для детей. До конца лета дети смогут посетить различные мастер-классы, уроки и тренировки. Творческие, образовательные и спортивные программы для детей проходят в 25 московских парках. Ребятам предлагают поиграть в футбол, познакомиться с программированием и робототехникой, научиться рисовать и танцевать и даже освоить азы китайского языка, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Дети,Александр Фокин,Наталья Сергунина,
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