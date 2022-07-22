Сигналы, что работа мешает вам быть матерью

Совмещать полноценную работу и материнство — задача «со звездочкой». Часто женщину перетягивает в одну из сфер, но хуже всего, когда страдает семейная жизнь под влиянием жесткого графика и переработок. Но как же понять, что вашей внутренней карьеристке пора притормозить? Мы посоветовались с бизнес-коучем и готовы поделиться суперполезной информацией с вами.

Фото: 0WomanHit.ru - МК 0WomanHit.ru - МК

Вы постоянно думаете о работе на выходных

Видео дня

Праздники и выходные даются нам для того, чтобы мы могли максимально отвлечься от работы и посвятить время любимым людям. Если у вас есть дети, вы знаете, сколько внимания требует даже один ребенок. Выходных катастрофически не хватает, даже если на подхвате есть старшее поколение. Поэтому так важно посвящать максимальное количество свободного времени ребенку, пусть это и трудно. Задуматься стоит в том случае, если наедине с ребенком вы продолжаете обдумывать сделки с клиентами и вспоминаете, что вы не успели закончить в офисе в пятницу. В такой ситуации важно пересмотреть свой график, пока вы окончательно не оторвались от воспитания сына или дочери.

Вы не знаете, чем живет ваш ребенок

Подобное происходит, когда ребенок уже ходит в школу и у него появляются осознанные интересы. Помните, что чем старше становится ребенок, тем дальше его интересы будут от семьи, а потому упустить момент, когда ребенку будет совсем не интересно в кругу семьи, вы просто не можете. Нередко именно в семьях, где родители буквально живут на работе, возникают проблемы со взаимопониманием. Ребенку не важны ваши карьерные достижения, ему куда больше нужно ваше внимание.

Работа «вмешивается» в вашу жизнь