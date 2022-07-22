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2 часа назад

Сигналы, что работа мешает вам быть матерью

WomanHit.ru

Совмещать полноценную работу и материнство — задача «со звездочкой». Часто женщину перетягивает в одну из сфер, но хуже всего, когда страдает семейная жизнь под влиянием жесткого графика и переработок. Но как же понять, что вашей внутренней карьеристке пора притормозить? Мы посоветовались с бизнес-коучем и готовы поделиться суперполезной информацией с вами.

Сигналы, что работа мешает вам быть матерью
Фото: 0WomanHit.ru - МК0WomanHit.ru - МК

Вы постоянно думаете о работе на выходных

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Праздники и выходные даются нам для того, чтобы мы могли максимально отвлечься от работы и посвятить время любимым людям. Если у вас есть дети, вы знаете, сколько внимания требует даже один ребенок. Выходных катастрофически не хватает, даже если на подхвате есть старшее поколение. Поэтому так важно посвящать максимальное количество свободного времени ребенку, пусть это и трудно. Задуматься стоит в том случае, если наедине с ребенком вы продолжаете обдумывать сделки с клиентами и вспоминаете, что вы не успели закончить в офисе в пятницу. В такой ситуации важно пересмотреть свой график, пока вы окончательно не оторвались от воспитания сына или дочери.

Вы не знаете, чем живет ваш ребенок

Подобное происходит, когда ребенок уже ходит в школу и у него появляются осознанные интересы. Помните, что чем старше становится ребенок, тем дальше его интересы будут от семьи, а потому упустить момент, когда ребенку будет совсем не интересно в кругу семьи, вы просто не можете. Нередко именно в семьях, где родители буквально живут на работе, возникают проблемы со взаимопониманием. Ребенку не важны ваши карьерные достижения, ему куда больше нужно ваше внимание.

Работа «вмешивается» в вашу жизнь

Даже если вы не можете назвать себя карьеристкой, работа может «вмешиваться» в вашу жизнь без спроса. Как правило, это происходит в тех случаях, когда вам трудно говорить «нет» и разграничивать работу и личную жизнь. Если вас в офисе знают как безотказного человека, который всегда подменит, помните, что этим не будет пользоваться только ленивый. Важно выстроить границы, которые помогут вам не только заслужить большее уважение, но вы также не упустите важные моменты в жизни своего ребенка. Главное, сделать правильный выбор.

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