Роспотребнадзор временно закрыл патриотический лагерь на острове Коневец в Ленобласти

Детский военно-патриотический лагерь "Защитник" на острове Коневец в Ленинградской области, в котором, по сообщениям СМИ, жестоко обращались с воспитанниками, временно закрыт Роспотребнадзором из-за санитарных нарушений. Об этом сообщила глава областного управления ведомства Ольга Историк в эфире телеканала 78.

"Не соблюдается питьевой режим. Используется вода из колодца, который не заявлен как источник нецентрализованного водоснабжения, то есть качество воды в этом колодце никто никогда не проверял. <...> Питание было спартанское. <...> Товарно-транспортные накладные на продукты питания представлены не были, то есть, вероятно, они просто покупались где-то в магазинах. Не было достаточного холодильного оборудования, в связи с чем условия хранения продуктов были также нарушены. На персонал, который готовил пищу <...>, не были представлены медицинские документы. На территории не была проведена акарицидная обработка (от иксодовых клещей - прим. ТАСС)", - рассказала главный санитарный врач Ленобласти.

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Историк подтвердила информацию о том, что организованная группа детей на острове Коневец фактически не являлась лагерем и не заносилась в соответствующий региональный реестр (ранее об этом сообщали ТАСС в администрации региона). Уведомление о начале деятельности сборов в Роспотребнадзор не поступало. 15 июля, после сообщений СМИ о том, что в лагере жестоко обращаются с некоторыми детьми, прокуратура Приозерского района провела проверку, к которой были привлечены в том числе специалисты Роспотребнадзора. Они и выявили ряд санитарных нарушений в организации воспитания, отдыха и оздоровления детей. В настоящее время постановлением ведомства деятельность лагеря временно запрещена.

В отношении межрегиональной общественной организации ветеранов боевых действий "Воин", которая организовала военно-патриотические сборы на острове Коневец, сотрудники Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Материалы дела переданы в Приозерский городской суд Ленинградской области, заседание по нему назначено на понедельник.

Сообщения о жестоком обращении

Ранее две женщины сообщили местным СМИ о том, что их 11-летних сыновей регулярно били на летнем сборе в военно-патриотическом центре "Защитник". Один из мальчиков сообщил матери, что инструкторы стреляли ему по ногам страйкбольными шариками. В среду источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в отношении неустановленных лиц управлением СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних. Официальным подтверждением этой информации от следственных органов ТАСС не располагает. В то же время аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ленобласти не смог подтвердить ранее опубликованную ими информацию о возбуждении уголовного дела.