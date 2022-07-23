Почему родители не должны награждать детей сладостями

"Сделаешь все хорошо и вовремя – получишь шоколадку", – такие слова часто звучат из уст родителей в адрес детей. У ребенка в этот момент словно открывается второе дыхание, и он выполняет все просьбы взрослых. Почему не стоит постоянно поощрять отпрыска сладостями? На какую награду заменить дежурную конфету? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.

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Практика показывает: сладкий приз действует на детей безотказно. "За конфетку" они готовы сесть за уроки, убрать игрушки или съесть суп. Мало ли какие подвиги по плечу ребенку, который не горит желанием выполнять что-то сию минуту, а вот за вознаграждение – другое дело. Иногда без стимула действительно не обойтись. Но родители должны задуматься: во всех ли случаях уместны такие вознаграждения, тем более если речь идет о вредных для здоровья сладостях.

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В первую очередь взрослым следует осознать, что у ребенка должны быть свои обязанности, которые надо выполнять без дополнительных поощрений. К ним относятся, в частности, уроки, посильная работа по дому, дополнительное образование. Награждать за рутинные дела не имеет смысла. Например, мама не получает приз за приготовленный завтрак, а папе никто не вручает шоколадку за то, что он починил кран в ванной. Как за работу они получают зарплату, так и ученик приносит из школы хорошие отметки.

Кроме того, психологи и диетологи предостерегают: постоянно поощрять ребенка сладкой едой просто опасно для здоровья. Таким образом нарушается пищевое поведение, вырабатываются неправильные привычки, увеличивается масса тела. Для малыша десерт будет служить символом благополучного разрешения неприятных ситуаций.

Яркий пример – визит в поликлинику, где ребенку делают прививку. "Потерпи, и я дам сладенькое", – слышит малыш от матери. Немудрено, что в будущем, в любой непростой ситуации человек станет хвататься за спасительные деликатесы, заедая проблемы.

Между тем врачи повторяют, что есть сладости даже взрослым следует не чаще двух раз в неделю, а детей вообще лучше не приучать к ним. Если десерты в семье не ставятся во главу угла, то они и не будут восприниматься как универсальная "валюта" для вознаграждения и подбадривания.

Широкое домашнее застолье или сидение в ресторане больше нужно тем взрослым, для кого любое торжество ассоциируется с обильным столом и горой сладостей. Поэтому именно родители своим образом жизни подсказывают малышу, что хорошо, а что плохо, порой неосознанно переворачивая ценности с ног на голову.

Например, мама перед обедом обещает сыну или дочери сладости в качестве вознаграждения за "обычную" еду. В детской голове откладывается: я съел суп, пострадал, зато потом получил сладкое. Таким образом формируется понимание того, что есть невкусная пища, которую нужно терпеть ради желанного десерта. Человек, став взрослым, будет подсознательно отвергать полноценную еду, несмотря на все преимущества каши перед булочкой с изюмом.

Если ребенок плохо ест, то родителям стоит задуматься не о призах за чистые тарелки, а о причинах того, почему еда воспринимается с отвращением. Возможно, как раз избыток сладостей отбивает аппетит, и чадо воротит нос от полезной пищи. Хороший обед надо заработать физической активностью и отсутствием перекусов.

Не исключено также, что маме стоит критично оценить свои кулинарные способности или выяснить вкусовые предпочтения отпрыска: по мере того как дети взрослеют, меняется их отношение к тем или иным блюдам. Сданный экзамен, отличное выступление на школьном утреннике или помощь по дому, конечно, можно отметить наградой. Но в качестве бонуса имеет смысл презентовать ребенку не конфеты, а, например, книги с веселыми надписями или школьно-письменные принадлежности с изображением любимых героев. Опыт свидетельствует, что дети радуются таким вещам не меньше, чем сладостям. Пользы от них больше, да и служат они гораздо дольше, чем съеденная в один присест шоколадка. Тем более что победу в спортивных соревнованиях по меньшей мере странно отмечать тортом или походом в кондитерскую. Те же деньги можно потратить на билет на стадион, интересную экскурсию или новый спортивный снаряд.