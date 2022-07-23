Психолог назвал обязательные для детей игрушки

Почти у каждого современного ребенка дома есть набор трендовых игрушек: «Хаги Ваги», «Киси Миси», Барби и разные «развивашки», которые покупают родители. Доктор педагогических и психологических наук, эксперт по детским игрушкам, профессор Московского городского педагогического университета Александр Савенков рассказал, какие три игрушки реально нужны детям, на самом ли деле развивающие игры развивают детей и стоит ли пытаться заменять западные изобретения отечественными.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Как выбирать детям игрушки

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Дети могу играть абсолютно с любой вещью в доме. Фантазия ребенка сделает из пола в квартире лаву, из кастрюли и половника – барабан, а из линейки – грозное оружие. Тем не менее малыши все время просят в магазинах разные игрушки. Эксперт говорит, что основная задача игрушки – направлять и вызывать интерес. Для того чтобы выполнять эти простые вещи, родители могут купить обычного плюшевого мишку или конструктор, а не целый набор развивашек.

Психолог Савенков отмечает, что обычно развивающие функции добавляют для того, чтобы повысить стоимость, так как никакой реальной функции они чаще всего не несут. Также эксперт напомнил, что при выборе игрушек нужно учитывать два фактора: девочки нуждаются в тех игрушках, которые можно разместить на небольшом пространстве, например это кукла, кукольный дом, пазлы, наборы для вышивания. А вот мальчики, наоборот, любят развернуть игру в большом пространстве. Именно поэтому мальчикам покупают железные дороги, автопарки и арбалеты.

Стоит ли заменять западные игрушки нашими

Каждому взрослому известно, какой фурор произвела кукла Барби. Сейчас многие производители кукол пытаются заменить эту западную модную игрушку на отечественную. Но вот только девочкам всего мира больше нравится играть с модницей, которая имеет большой дом, свою машину и работает моделью или даже президентом, а не рассматривать русскую красавицу в кокошнике и традиционном сарафане.

«Кто из современных девочек хочет стать крепостной крестьянкой XVIII века?! Им скорее захочется представлять себя учителем, блогером, певицей, космонавтом, дизайнером или даже президентом – как раз представители всех этих профессий есть у Барби»,

– говорит Александр Савенков.

Неудачные эксперименты

В угоду мировым тенденциям производители игрушек начали придумывать какие-то непривычные детскому глазу куклы. Например, в России совсем не прижилась серия игрушек, которая была связана с похоронами и смертью, а в США родители не стали покупать детям беременную подругу Барби.

Взрослые посчитали, что ребенок, который магнитами крепится к животу куклы, искажает представления о реальном развитии плода и может спровоцировать раннюю беременность.

Также в России не пришлась по душе и гендерно-нейтральная кукла. Несмотря на толерантность в обществе, среди мальчиков и девочек пока мало что изменилось, так как они все еще играют с привычными куклами и машинками. Ученые провели эксперимент, дав детям бесполую куклу.

Такому экземпляру можно было менять прическу, одежду и делать куклу мальчиком или девочкой. Мальчики вообще отказались играть с куклами, так как считают это занятие девчачьим, а юные леди просто не стали переодевать куклу в мальчика, однозначно приняв ее за девочку.

Три обязательные для ребенка игрушки

Александр Савенков считает, что у каждого ребенка обязательно должны быть плюшевый мишка, любимая кукла, пистолет или машинка, а также гаджет. Психолог считает, что современных детей реально развивают только приложения, разные голосовые помощники и роботы. Гаджет может в любую минуту ответить ребенку на все его почемучки, поиграть в обучающие игры и рассказать все о мире.