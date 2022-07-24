Какие права и льготы есть у многодетных родителей

Для поддержки многодетных семей на федеральном и региональном уровне действует целый комплекс мер. Но, к сожалению, не все регионы в равной степени могут оказывать такую помощь. «Парламентская газета» напоминает, какие безусловные привилегии могут получить многодетные родители, на какие меры поддержки они могут рассчитывать в зависимости от возможностей регионов.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Досрочная пенсия — в зависимости от количества детей

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По действующему федеральному закону женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до восьми лет, могут обратиться за назначением досрочной пенсии в возрасте 50 лет. Мама троих детей сможет досрочно выйти на пенсию на три года ранее установленного срока — в 57 лет, а родившая четырех детей — в 56 лет. Это также касается матерей, воспитавших детей до восьмилетнего возраста. Кроме того, не учитываются дети, в отношении которых женщина была лишена родительских прав или было отменено усыновление

Для выхода на досрочную пенсию у матерей должны быть накоплены 15 лет трудового стажа, а величина индивидуального пенсионного коэффициента должна составить не менее 30, напоминают на сайте Пенсионного фонда. В страховой стаж многодетной мамы можно засчитать в общей сложности шесть лет ухода за детьми. Таким образом, шесть лет женщина может ухаживать за детьми, не выходя на работу, и девять лет ей необходимо проработать, чтобы получить 15 лет страхового стажа и приобрести право на досрочную пенсию.

Женщины, родившие двух и более детей, также могут выйти на пенсию раньше. Если мамы имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях, то пенсия им может быть назначена по достижении возраста 50 лет.

Мамы, родившие троих и более детей, могут получить статус предпенсионера за пять лет до наступления соответствующего досрочного пенсионного возраста. После присвоения статуса женщины могут быть освобождены от уплаты налога на имущество либо получить льготу по земельному налогу.

Льготное погашение ипотеки стало доступнее

По федеральному закону многодетные семьи могут получить субсидию на погашение ипотеки до 450 тысяч рублей. Причем такая господдержка может быть направлена на выплату ипотечных кредитов, выданных не только на покупку готового жилья или жилья в строящемся многоквартирном доме, но и на строительство частного дома. Такие изменения вступили в силу в мае 2021 года.

15 июля 2022 года Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности использования такой субсидии. Теперь средства государственной поддержки для погашения ипотечных кредитов можно будет использовать в случае, когда собственниками приобретаемого многодетными семьями жилья выступают не только родители, но и их дети. Это решает проблему, связанную с тем, что банки отказывают в погашении обязательств, если одним из собственников жилья является ребенок. При этом при покупке квартиры на средства материнского капитала ребенку обязательно выделяется доля в ней, ранее отмечали авторы инициативы. Законом также расширили список льготников.

Теперь на господдержку смогут рассчитывать семьи, где третий или последующие дети родятся в 2023 году. Ранее это касалось семей, где третий и последующие дети родились в 2019-2022 годах. Полное или частичное погашение ипотеки теперь будет осуществляться, если она оформлена до 1 июля 2024 года. Ранее это было возможно по займам, которые многодетные семьи взяли до 1 июля 2023 года.

Есть средства у регионов — есть поддержка

Те меры поддержки, которые сегодня регионы оказывают многодетным, зависят от наполненности местных бюджетов, сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

«Поэтому одни регионы предоставляют детям из многодетных семей двухразовое бесплатное горячее питание, приобретают школьную и спортивную форму, обеспечивают походы в театры и музеи. А другие могут предоставить лишь часть из указанных преференций», — сказала депутат.

Было бы справедливо рассмотреть возможность передачи финансирования мер поддержки многодетных семей на федеральный уровень, это решило бы многие проблемы, уверена она. «Но предстоит большая работа по оценке необходимых средств», — уточнила Бессараб.

Какие еще федеральные льготы предоставлены многодетным семьям

Это:

- Ежегодный отпуск в удобное время, если в семье трое и более детей до 18 лет, а младшему нет 14 лет.

- Вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного участка.

- Дополнительный вычет по налогу на имущество для одного объекта в размере кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры и 7 кв. м — общей площади дома на каждого ребенка до 18 лет.

- Стандартный налоговый вычет — по 1400 рублей в месяц на первого и второго ребенка, 3000 рублей — на третьего и последующего.

- Субсидия на оплату услуг ЖКХ, если расходы выше норматива.

Дополнительные льготы могут быть предусмотрены на уровне регионов:

- Бесплатный земельный участок или денежная компенсация.

- Бесплатное питание для школьников.

- Компенсация проезда на общественном транспорте, скидки на оплату услуг ЖКХ не менее 30%.

- Бесплатные лекарства для детей до 6 лет.

- Первоочередное зачисление в детский сад.

- Бесплатная школьная форма, бесплатное посещение музеев, парков, выставок.

- Снижение транспортного налога.

- Льготные кредиты, помощь в рамках социального контракта.

- Бесплатная парковка.

- Субсидии на покупку жилья.