Тодоренко наслаждается материнством

Совсем недавно Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями во второй раз. На свет появился мальчик, которому дали необычное имя Мир. Стоит отметить, что у фигуристки Елены Ильиных и танцора Сергея Полунина так зовут первого сына. Возможно, именно Влад предложил Регине так назвать сына, ведь в прошлом году артист выступал на льду вместе с Ильиных на шоу “Ледниковый период”. Впрочем, сейчас Регина и Влад наслаждаются новой ролью – родителей двоих сыновей. Кстати, поклонники были уверены, что телеведущая носит под сердцем девочку. Девушка не хотела знать пол ребенка до самых родов, поэтому это был сюрприз не только для пользователей Сети.