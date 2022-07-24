Тодоренко наслаждается материнством

Совсем недавно Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями во второй раз. На свет появился мальчик, которому дали необычное имя Мир. Стоит отметить, что у фигуристки Елены Ильиных и танцора Сергея Полунина так зовут первого сына. Возможно, именно Влад предложил Регине так назвать сына, ведь в прошлом году артист выступал на льду вместе с Ильиных на шоу “Ледниковый период”. Впрочем, сейчас Регина и Влад наслаждаются новой ролью – родителей двоих сыновей. Кстати, поклонники были уверены, что телеведущая носит под сердцем девочку. Девушка не хотела знать пол ребенка до самых родов, поэтому это был сюрприз не только для пользователей Сети.
“Наша с Владом любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас. Ты еще совсем крошка, хоть по весу – БОГАТЫРЬ. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям МИР”,
– написала Регина под фотографией с мужем и новорожденным сыном.
Девушка не показывает мальчика публике, но иногда публикует кадры с малышом. На днях знаменитость поделилась трогательным видео, где держит малыша на руках. Она не показала лицо малыша, но в кадр попали ножки новорожденного Мира.
“Счастье, наше маленькое счастье”,
– подписала видеоролик звезда. Напомним, что Регина родила второго ребенка не в России, а на острове Бали.
Когда семья собирается возвращаться в Россию – неизвестно.
Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями в декабре 2018 году. Тогда Регина родила сына Майкла.