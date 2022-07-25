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4 часа назад

Диетологи посоветовали не кормить детей медом

Primpress

Известный врач-диетолог рассказал о том, каким продуктом ни в коем случае нельзя кормить маленьких детей. Это может вызвать у них аллергию, сообщает PRIMPRESS.

Диетологи посоветовали не кормить детей медом
Фото: PrimpressPrimpress

По словам специалиста, людям с сахарным диабетом, склонностью к ожирению или аллергией необходимо строго следить за потреблением меда. Продукт обладает как полезными свойствами, так и может вызвать различные заболевания или их обострение.

Особенно важно не давать мед маленьким детям до года, так как есть риск развития кишечных заболеваний.

Дети,
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