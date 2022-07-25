Диетологи посоветовали не кормить детей медом

Известный врач-диетолог рассказал о том, каким продуктом ни в коем случае нельзя кормить маленьких детей. Это может вызвать у них аллергию, сообщает PRIMPRESS.

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По словам специалиста, людям с сахарным диабетом, склонностью к ожирению или аллергией необходимо строго следить за потреблением меда. Продукт обладает как полезными свойствами, так и может вызвать различные заболевания или их обострение.