У детей во всем мире выявляют несуществующую болезнь

Австралийские эксперты по опорно-двигательному аппарату из Сиднейского Университета установили, что так называемые боли роста, которые медики диагностируют у детей, не были качественно изучены ни в одном исследовании, а сама болезнь может просто не существовать, передает журнал Pediatrics.

По данным исследований, примерно треть детей сталкивается с болями роста. Впервые это упоминается в медицинской книге 1823 года. Представители национальной службы здравоохранения Англии (NHS) описали их как «боль или пульсацию в обеих ногах», которые зачастую прекращаются к 12 годам. По словам медиков, эти симптомы безвредны, но могут быть весьма болезненными.

Эксперты не установили, что именно вызывает эти боли, но выяснили, что это может передаваться по наследству. В NHS отметили, что «боли роста» не имеют связей с процессом роста костей или мышц. При этом могут быть случаи, когда эти боли могут указывать на серьезные заболевания, и даже на рак.

Австралийские ученые изучили 147 исследований о «болях роста». Они установили, что болезнь не имеет четких критериев, а определения – расплывчаты и противоречивы. В 80% исследований не указан возраст детей на момент возникновения «боли роста». Медики точно не выяснили, где локализовалась или возникала боль. Некоторые писали, что болевые ощущения локализуются в нижних конечностях, а другие указывали конкретно на колени. 48% исследований гласит, что «боли роста» проявляются вечером или ночью, а 42% говорят о повторении. Одни утверждали, что боли появляются в мышцах, в другие исследования фокусировали боли в суставах. Практически во всех работах не указывалась скорость роста детей или вовсе ее наличие.