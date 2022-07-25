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2 часа назад

Психолог назвала способ заставить ребенка убирать без скандала

Lenta.ru

Приучить ребенка к порядку поможет похвала родителей, уверена психолог и эксперт «Актион Образование» Александра Фокина. Способы заставить младшего члена семьи убираться без скандалов и истерик она назвала «Ленте.ру».

Психолог назвала способ заставить ребенка убирать без скандала
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

По словам психолога, воспитать искреннюю любовь к чистоте можно в любом ребенке, главное — найти правильный подход. В первую очередь специалист дала совет родителям выражать радость и удовольствие от порядка, чтобы замотивировать ребенка.

«Скажите, как рады видеть убранную комнату, как вам нравится трудолюбие», — предложила Фокина.

Чтобы вызвать у детей интерес к процессу уборки, психолог также рекомендует устраивать своеобразные соревнования. «Например: "Спорим, я быстрее уберу со стола на кухне, чем ты сложишь это в коробку?"» — назвала один из вариантов Фокина. Она отметила, что важно дать ребенку выиграть в игру, чтобы таким образом пробудить страсть к наведению порядка.

Если младший член семьи разбрасывает игрушки по всему дому, психолог посоветовала завести для его плюшевых друзей «тюрьму». «Скажите ребенку: "На кухне тюрьма для игрушек. У тебя есть совсем немножко времени, чтобы спасти их, иначе стража продержит их там до утра"», — порекомендовала Фокина. В заключение она добавила, что процесс воспитания любви к чистоте пройдет продуктивнее, если родители будут хвалить ребенка каждый раз, как только он что-то сделает для поддержания порядка.

Дети,Александр Фокин,
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