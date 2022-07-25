Психолог назвала способ заставить ребенка убирать без скандала

Приучить ребенка к порядку поможет похвала родителей, уверена психолог и эксперт «Актион Образование» Александра Фокина. Способы заставить младшего члена семьи убираться без скандалов и истерик она назвала «Ленте.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам психолога, воспитать искреннюю любовь к чистоте можно в любом ребенке, главное — найти правильный подход. В первую очередь специалист дала совет родителям выражать радость и удовольствие от порядка, чтобы замотивировать ребенка.

«Скажите, как рады видеть убранную комнату, как вам нравится трудолюбие», — предложила Фокина.

Чтобы вызвать у детей интерес к процессу уборки, психолог также рекомендует устраивать своеобразные соревнования. «Например: "Спорим, я быстрее уберу со стола на кухне, чем ты сложишь это в коробку?"» — назвала один из вариантов Фокина. Она отметила, что важно дать ребенку выиграть в игру, чтобы таким образом пробудить страсть к наведению порядка.