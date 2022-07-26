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3 часа назад

Названа стоимость минимального набора для первоклассников

Кривое Зеркало

Как сообщили интернет-газете "Кривое-зеркало" в пресс-службе "Ашан", собрать первоклассника в школу в этом году обойдется россиянам примерно в 2134,77 рублей.

Названа стоимость минимального набора для первоклассников
Фото: Кривое ЗеркалоКривое Зеркало

В указанную сумму входят 26 предметов: рюкзак, тетради, ручки, карандаши, дневник, альбомы, краски и некоторые другие предметы.

Самой дорогой позицией стал ранец (от 999,99 рублей), а наиболее дешевым товаром — точилка.

Напомним, в перед началом учебного года в 2021 году стоимость одного комплекта школьной одежды и обуви для девочек обошлась родителям в среднем в 2716 до 3419 рублей, комплект для мальчиков стоил примерно 3624 до 4772 рублей.

Спортивная форма обошлась родителям в среднем 3716 рублей.

Стоимость портфеля и канцелярских товаров составила в среднем 4347 рублей. Об этом сообщили в Волгоградстате.

Стоимость канцелярских товаров рассчитывалась из расчета: по 5 ручек, карандашей, учебников, 10 тетрадей, 1 набор фломастеров, альбом для рисования. При этом эксперты учли при расчете самый минимальный и не дорогой школьный набор.

В 2020 году, по данным Росстата, затраты на ребенка в среднем по России были такими: 18,5 тысяч рублей стоил школьный набор для мальчика и 23 тысячи на девочку. При этом, по мнению волгоградских родителей, и в нынешнем году траты на базовый набор школьника будут примерно такими же.

Дети,Ашан,Росстат,
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