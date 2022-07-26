Названа стоимость минимального набора для первоклассников

Как сообщили интернет-газете "Кривое-зеркало" в пресс-службе "Ашан", собрать первоклассника в школу в этом году обойдется россиянам примерно в 2134,77 рублей.

Фото: Кривое Зеркало Кривое Зеркало

В указанную сумму входят 26 предметов: рюкзак, тетради, ручки, карандаши, дневник, альбомы, краски и некоторые другие предметы.

Самой дорогой позицией стал ранец (от 999,99 рублей), а наиболее дешевым товаром — точилка.

Напомним, в перед началом учебного года в 2021 году стоимость одного комплекта школьной одежды и обуви для девочек обошлась родителям в среднем в 2716 до 3419 рублей, комплект для мальчиков стоил примерно 3624 до 4772 рублей.

Спортивная форма обошлась родителям в среднем 3716 рублей.

Стоимость портфеля и канцелярских товаров составила в среднем 4347 рублей. Об этом сообщили в Волгоградстате.

Стоимость канцелярских товаров рассчитывалась из расчета: по 5 ручек, карандашей, учебников, 10 тетрадей, 1 набор фломастеров, альбом для рисования. При этом эксперты учли при расчете самый минимальный и не дорогой школьный набор.