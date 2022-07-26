Педиатр перечислила признаки СДВГ у ребенка

Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это определенные нарушения в психоэмоциональном развитии ребенка.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Многие родители не считают необходимостью бороться с синдромом гиперактивности у детей, списывая плохое поведение на трудный возраст. Однако в дальнейшем болезнь оборачивается серьезными проблемами у школьника: неумением концентрировать внимание, неуспеваемостью, частой критикой со стороны учителей и друзей, социальной изоляцией, нервными срывами. Подробности читайте в нашей новости.

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, какие признаки в поведении ребенка должны насторожить родителей и задуматься о развитии у малыша СДВГ.

По мнению специалиста, первичными признаками начальной стадии СДВГ могут быть отсутствие концентрации, небрежные ошибки и проблемы с организацией любой деятельности.

Ребенок легко теряет вещи, необходимые для выполнения заданий, непоседлив, сидя на стуле, постоянно сучит руками и ногами, вертится. Бегает или залезает куда-либо в неположенном месте (может проявляться как нетерпеливость у подростков и взрослых). Не способен играть или заниматься чем-либо тихо.