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1 час назад

Педиатр перечислила признаки СДВГ у ребенка

Letidor.ru

Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это определенные нарушения в психоэмоциональном развитии ребенка.

Педиатр перечислила признаки СДВГ у ребенка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Многие родители не считают необходимостью бороться с синдромом гиперактивности у детей, списывая плохое поведение на трудный возраст. Однако в дальнейшем болезнь оборачивается серьезными проблемами у школьника: неумением концентрировать внимание, неуспеваемостью, частой критикой со стороны учителей и друзей, социальной изоляцией, нервными срывами. Подробности читайте в нашей новости.

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, какие признаки в поведении ребенка должны насторожить родителей и задуматься о развитии у малыша СДВГ.

По мнению специалиста, первичными признаками начальной стадии СДВГ могут быть отсутствие концентрации, небрежные ошибки и проблемы с организацией любой деятельности.

Ребенок легко теряет вещи, необходимые для выполнения заданий, непоседлив, сидя на стуле, постоянно сучит руками и ногами, вертится. Бегает или залезает куда-либо в неположенном месте (может проявляться как нетерпеливость у подростков и взрослых). Не способен играть или заниматься чем-либо тихо.

Врач отметила, что все перечисленные симптомы проявляются в возрасте до 12 лет. Они могут повлечь за собой значительные проблемы в учебе, работе и социальной жизни, лучше всего обратиться за консультацией к специалисту.

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