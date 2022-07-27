Опасность абортов в подростковом возрасте

Аборт в подростковом возрасте грозит рядом гинекологических проблем и часто приводит к развитию бесплодия, предупредила врач, акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила основные опасности прерывания беременности в период, когда организм еще не до конца сформировался.

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Медик напомнила, что аборты могут представлять опасность в любом возрасте, но в подростковом (до 18 лет) — особенно. По ее словам, прерывание первой беременности в юности нередко приводит к развитию бесплодия, так как у девочки-подростка происходит двойной «гормональный срыв» — ранняя беременность и затем проведение аборта. Это очень грубое вмешательство в еще не сформировавшийся организм, добавила она.

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Фисюк предупредила, что осложнения могут наступить не только после, но и во время медикаментозного или хирургического прерывания беременности у подростка. Среди них — сильное кровотечение, инфекционные осложнения или осложнения от анестезии.

Кроме того, ранняя беременность — это еще и большая психоэмоциональная нагрузка не только на подростка, но и на членов его семьи, продолжила медик.

«У девочки могут начаться проблемы с поведением, может нарушиться психоэмоциональное здоровье. Как результат, возможно развитие депрессии или, наоборот, агрессии, нарушение сна и аппетита. В будущем прерывание беременности в юном возрасте может сказаться и на сексуальных отношениях женщины, вызвать сложности с созданием семьи и проблемы с воспитанием детей. В мировой практике есть такой термин — постабортный синдром. И с ним достаточно трудно справиться. Не каждая взрослая женщина, имеющая даже нескольких детей, может так просто его пережить. Не говоря уже о подростках!»

— объяснила гинеколог.