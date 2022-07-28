Стоматолог рассказал об особенностях лечения молочных зубов

Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал об особенностях лечения молочных зубов.
Как отметил врач, такие зубы отличаются от постоянных увеличенной пульпарной камерой и менее прочными эмалью и дентином, за счет чего они более хрупкие. Эти условия определяют выбор материалов при работе.
— Именно эти два условия диктуют тот выбор материалов, а также видов реставрации, которые надо использовать при работе с молочными зубами»,
— предупреждает Илья Антонов.
Так, например, отмечает специалист, молочные зубы нельзя восстанавливать композитами светового отверждения.
Для пломбирования каналов корней молочного зуба следует использовать материалы, которые не только обеспечивают герметичность, но и рассасываются вместе с тканями корня. При этом материал должен рассасываться, не оказывая никакого токсического воздействия на ткани челюсти и, соответственно, на зачатки постоянных зубов, передает aif.ru.