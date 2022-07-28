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1 час назад

Стоматолог рассказал об особенностях лечения молочных зубов

Вечерняя Москваиещё 1

Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал об особенностях лечения молочных зубов.

Стоматолог рассказал об особенностях лечения молочных зубов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как отметил врач, такие зубы отличаются от постоянных увеличенной пульпарной камерой и менее прочными эмалью и дентином, за счет чего они более хрупкие. Эти условия определяют выбор материалов при работе.

— Именно эти два условия диктуют тот выбор материалов, а также видов реставрации, которые надо использовать при работе с молочными зубами»,

— предупреждает Илья Антонов.

Так, например, отмечает специалист, молочные зубы нельзя восстанавливать композитами светового отверждения.

Для пломбирования каналов корней молочного зуба следует использовать материалы, которые не только обеспечивают герметичность, но и рассасываются вместе с тканями корня. При этом материал должен рассасываться, не оказывая никакого токсического воздействия на ткани челюсти и, соответственно, на зачатки постоянных зубов, передает aif.ru.

Дети,Илья Антонов,
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