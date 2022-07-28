Стоматолог рассказал об особенностях лечения молочных зубов

Как отметил врач, такие зубы отличаются от постоянных увеличенной пульпарной камерой и менее прочными эмалью и дентином, за счет чего они более хрупкие. Эти условия определяют выбор материалов при работе.

— Именно эти два условия диктуют тот выбор материалов, а также видов реставрации, которые надо использовать при работе с молочными зубами»,

Для пломбирования каналов корней молочного зуба следует использовать материалы, которые не только обеспечивают герметичность, но и рассасываются вместе с тканями корня. При этом материал должен рассасываться, не оказывая никакого токсического воздействия на ткани челюсти и, соответственно, на зачатки постоянных зубов, передает aif.ru.