Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
52 минуты назад

Самые частые травмы у детей

RT на русском

Травматолог-ортопед детского стационара тюменской ОКБ №2 Александр Ли рассказал, какие травмы чаще всего получают дети и как их избежать.

Самые частые травмы у детей
Фото: pxhere.compxhere.com

По статистике, 70% травм дети получают катаясь на самокатах, роликах, скейтбордах, велосипедах.

В беседе со «Вслух.ru» Ли рассказал, что самые распространённые травмы у детей — это вывихи и переломы запястий. Так, он порекомендовал использовать специальную защиту, чтобы избежать неприятностей.

Кроме того, дети получают травмы при купании в водоёмах — на дне могут быть острые предметы, о которые можно травмироваться. Довольно часто малыши до пяти лет из-за безответственности родителей выпадают из окон многоэтажек.

Летом несовершеннолетние часто попадают под машины, переходя дорогу в неположенном месте или катаясь на велосипедах. Для того, чтобы избежать подобных инцидентов, врач порекомендовал родителям напомнить детям правила дорожного движения.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители