Самые частые травмы у детей

Травматолог-ортопед детского стационара тюменской ОКБ №2 Александр Ли рассказал, какие травмы чаще всего получают дети и как их избежать.

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По статистике, 70% травм дети получают катаясь на самокатах, роликах, скейтбордах, велосипедах.

В беседе со «Вслух.ru» Ли рассказал, что самые распространённые травмы у детей — это вывихи и переломы запястий. Так, он порекомендовал использовать специальную защиту, чтобы избежать неприятностей.

Кроме того, дети получают травмы при купании в водоёмах — на дне могут быть острые предметы, о которые можно травмироваться. Довольно часто малыши до пяти лет из-за безответственности родителей выпадают из окон многоэтажек.