Врач рассказал о «безобидной» привычке у детей, приводящей к раку

Некоторые привычки у детей, кажущиеся безобидными, могут нанести серьезный вред здоровью ребенка в будущем. Так, по словам врача-стоматолога Людмилы Шемякиной, стоит отучать малыша от постоянного сосания пальца или соски, поскольку это чревато формированием неправильного прикуса, повышенной стираемостью зубов и сколами эмали.

«Пару слов о соске: отказ от нее должен произойти до года, иначе сформируется открытый прикус (челюсти не смыкаются). Также важно прививать навык гигиены с самого детства. Известно, что это основная профилактика проблем с зубами»,

По словам Людмилы Шемякиной, бруксизм – непроизвольное скрежетание зубами – нормальное явление для детей до 5 лет. И все же лучше избавиться от этой привычки именно в раннем возрасте, поскольку по мере взросления ребенка она будет создавать повышенную нагрузку на его зубы, и лечить это придется уже медикаментозным путем.