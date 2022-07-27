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2 часа назад

Врач рассказал о «безобидной» привычке у детей, приводящей к раку

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Некоторые привычки у детей, кажущиеся безобидными, могут нанести серьезный вред здоровью ребенка в будущем. Так, по словам врача-стоматолога Людмилы Шемякиной, стоит отучать малыша от постоянного сосания пальца или соски, поскольку это чревато формированием неправильного прикуса, повышенной стираемостью зубов и сколами эмали.

Врач рассказал о «безобидной» привычке у детей, приводящей к раку
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Пару слов о соске: отказ от нее должен произойти до года, иначе сформируется открытый прикус (челюсти не смыкаются). Также важно прививать навык гигиены с самого детства. Известно, что это основная профилактика проблем с зубами»,

– разъяснила доктор в разговоре с «Общественной службой новостей».

По словам Людмилы Шемякиной, бруксизм – непроизвольное скрежетание зубами – нормальное явление для детей до 5 лет. И все же лучше избавиться от этой привычки именно в раннем возрасте, поскольку по мере взросления ребенка она будет создавать повышенную нагрузку на его зубы, и лечить это придется уже медикаментозным путем.

В числе опасных привычек стоматолог также выделила закусывание слизистой нижней губы и прикусывание языка по бокам, вследствие которого травмируется слизистая и создается реальная угроза появления онкологических заболеваний.

Ранее врач-инфекционист, чьи слова приводил «Телеканал 360», объяснил, как сказывается курение табака родителями на здоровье детей.

Дети,Телеканал "360° Подмосковье",
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