Какие детские болезни вызывает пассивное курение

Пассивное курение вредно начиная уже с внутриутробного периода, особенно, если курит сама беременная. У плода развивается кислородное голодание, что чревато очень многими последствиями.
Вдыхаемый мамой сигаретный дым воздействует на нервную и иммунную системы малыша. Внутриутробное курение заканчивается трагично: задержка роста плода, низкий вес при рождении, преждевременные роды, мертворожденные дети и дети с несовместимыми для жизни пороками развития, подробности читайте в нашей новости.
Главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказала о том, к каким печальным последствиям для здоровья ребенка может привести пассивное курение.
Даже если ребенок рождается здоровым, а в процессе взросления из-за родителей становится пассивным курильщиком, у чада возрастает риск проблем с легкими. Если же он аллергик, заболевания дыхательной системы прогрессируют. Бронхиальная астма, а в конечном итоге хроническая обструктивная болезнь легких — это тоже может тянуться из детства.
Кроме того, пассивное курение сильно отражается и на иммунной системе. И как следствие может вызывать у ребенка раздражительность, сообщает «URA. Ru».