Какие детские болезни вызывает пассивное курение

Даже если ребенок рождается здоровым, а в процессе взросления из-за родителей становится пассивным курильщиком, у чада возрастает риск проблем с легкими. Если же он аллергик, заболевания дыхательной системы прогрессируют. Бронхиальная астма, а в конечном итоге хроническая обструктивная болезнь легких — это тоже может тянуться из детства.