Педиатр объяснила, как правильно кормить годовалого ребенка

Нездоровое питание — переедание, любовь к фастфуду, сладкому и мучному, ночные набеги на холодильник или отсутствие в рационе овощей и фруктов, ежедневное взвешивание, страх перед коробкой конфет и осуждение рациона других взрослых и детей — указывает на проблемы с пищевым поведением. Как кормить ребенка после года, чтобы сформировать у него здоровое отношение к еде, читайте в нашей новости. Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, как приучить малыша есть здоровую еду.