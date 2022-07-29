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3 часа назад

Психолог рассказала, как приучить ребенка ухаживать за питомцем

СОВА

РИА "Новости" публикует мнение эксперта. Так, необходимо придерживаться нескольких советов.

Психолог рассказала, как приучить ребенка ухаживать за питомцем
Фото: СОВАСОВА

1. Питомца надо выбирать вместе с ребенком. Это зародит в нем чувство ответственности.

2. Нужно объяснить ребенку, что животное – не игрушка и ему нужно личное пространство. Не следует беспокоить питомца, когда тот спит или ест.

3. Проговорить меры безопасности и рассказать ребенку, что делать, если зверек его укусил или поцарапал.

4. Обязанности по уходу нужно выбирать по возрасту, следует оставлять ребенку список дел.

5. Изучайте с помощью книг, фильмов и мультиков особенности вашего питомца.

Ирина Шувалова отметила:

- Для того чтобы избежать впоследствии у ребенка чувства вины или негатива к животному, обсудите с ним, кого бы ему хотелось, и предложите разделить ответственность за питомца с вами.

Дети,Ирина Шувалова,
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