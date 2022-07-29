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3 часа назад

Нужно учить детей распоряжаться бюджетом с 7 лет

Вести Подмосковьяиещё 2

Родители детей в возрасте 7-8 лет должны приучать их к наличию собственного бюджета и помогать им развивать финансовую грамотность, считает профессор социологического факультета МГУ им. Ломоносова и доктор экономических наук Дмитрий Земляков. Мнение эксперта приводит издание Pravda.ru.

Нужно учить детей распоряжаться бюджетом с 7 лет
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

По словам Землякова, добиться успехов на этом поприще можно через игры. Подойдет, например, всем известная «Монополия». Также ребенку можно купить игрушечный кассовый аппарат, который будет выдавать и принимать ненастоящие купюры и монеты. Экономист считает, что детям нужно прививать знание того, что деньги – это инструмент обмена.

Также эксперт рекомендует обратить внимание на компьютерные игры, которые могут в простой, но увлекательной и ненавязчивой форме пояснить, что у каждого предмета есть собственная ценность.

В целом же начинать можно с 7-8 лет. Давать деньги на покупки в школьной столовой и постепенно приучать к отчету в игровой форме. При этом важно помнить, что это не контроль, а обучение способности планировать бюджет. Здесь следует действовать в то время, когда дети учат цифры. Также Дмитрий Земляков посоветовал увеличивать размер бюджета, но делать это постепенно, учитывая то, как растут потребности школьника.

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