Нужно учить детей распоряжаться бюджетом с 7 лет

Родители детей в возрасте 7-8 лет должны приучать их к наличию собственного бюджета и помогать им развивать финансовую грамотность, считает профессор социологического факультета МГУ им. Ломоносова и доктор экономических наук Дмитрий Земляков. Мнение эксперта приводит издание Pravda.ru.
По словам Землякова, добиться успехов на этом поприще можно через игры. Подойдет, например, всем известная «Монополия». Также ребенку можно купить игрушечный кассовый аппарат, который будет выдавать и принимать ненастоящие купюры и монеты. Экономист считает, что детям нужно прививать знание того, что деньги – это инструмент обмена.
Также эксперт рекомендует обратить внимание на компьютерные игры, которые могут в простой, но увлекательной и ненавязчивой форме пояснить, что у каждого предмета есть собственная ценность.
В целом же начинать можно с 7-8 лет. Давать деньги на покупки в школьной столовой и постепенно приучать к отчету в игровой форме. При этом важно помнить, что это не контроль, а обучение способности планировать бюджет. Здесь следует действовать в то время, когда дети учат цифры. Также Дмитрий Земляков посоветовал увеличивать размер бюджета, но делать это постепенно, учитывая то, как растут потребности школьника.