Мальчик весом почти 5 кг родился в Подмосковье

«Врачи Ногинского родильного дома помогли женщине родить ребенка-богатыря естественным путем. Врачи при дородовом скрининговом обследовании пациентки выяснили, что ребенок будет крупным, и были готовы принять такие роды. В результате слаженной работы команды врачей и роженицы на свет появился мальчик весом 4,9 кг и ростом 58 см. Он стал третьим в семье»,