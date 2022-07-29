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1 час назад

Мальчик весом почти 5 кг родился в Подмосковье

Агентство «Москва»

Врачи Ногинского родильного дома помогли женщине родить крупного ребенка весом 4,9 кг и ростом 58 см. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Мальчик весом почти 5 кг родился в Подмосковье
Фото: pxhere.compxhere.com

«Врачи Ногинского родильного дома помогли женщине родить ребенка-богатыря естественным путем. Врачи при дородовом скрининговом обследовании пациентки выяснили, что ребенок будет крупным, и были готовы принять такие роды. В результате слаженной работы команды врачей и роженицы на свет появился мальчик весом 4,9 кг и ростом 58 см. Он стал третьим в семье»,

- сказали в пресс-службе.

Отмечается, что роды прошли без осложнений и разрывов, сейчас пациентка и ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

«Примечательно, что папа малыша при рождении тоже весил почти 5 кг. По словам молодой мамы, на этом она останавливаться не собирается и вскоре вновь придет в учреждение за еще одним богатырем»,

- добавили в пресс-службе.

Дети,
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