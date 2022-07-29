Назван оптимальный возраст для переезда от родителей

В возрасте 17-19 лет личность человека уже сформирована, и в это время пора оставлять родительский дом. Такое мнение высказала психолог Юлия Хадарцева, пишет «Пятый канал».
Когда именно лучше сменить место проживания, молодые люди могут понять по внутренним ощущениям. Однозначно укажет на такую необходимость напряженная обстановка, сформировавшаяся в доме.
«От родителей нужно уходить, когда становится совсем невыносимо жить по правилам родителей, слушать их, даже есть, что они готовят, и слушать постоянную критику»,
– уверена психолог.
Своевременный переезд – лучшее из возможных решений. Дело в том, что подстроиться под уклад жизни старших членов семьи молодым людям практически невозможно, а постоянно конфликтовать с ними – значит превратить свою и их жизнь в ад. Важно также понимать, что чем дольше человек остается под одной крышей с родителями, тем дольше он остается в роли ребенка, а это препятствует жизненной самореализации, заключила специалист.