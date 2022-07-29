Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
3 часа назад

Назван оптимальный возраст для переезда от родителей

Мир24

В возрасте 17-19 лет личность человека уже сформирована, и в это время пора оставлять родительский дом. Такое мнение высказала психолог Юлия Хадарцева, пишет «Пятый канал».

Назван оптимальный возраст для переезда от родителей
Фото: Мир24Мир24

Когда именно лучше сменить место проживания, молодые люди могут понять по внутренним ощущениям. Однозначно укажет на такую необходимость напряженная обстановка, сформировавшаяся в доме.

«От родителей нужно уходить, когда становится совсем невыносимо жить по правилам родителей, слушать их, даже есть, что они готовят, и слушать постоянную критику»,

– уверена психолог.

Своевременный переезд – лучшее из возможных решений. Дело в том, что подстроиться под уклад жизни старших членов семьи молодым людям практически невозможно, а постоянно конфликтовать с ними – значит превратить свою и их жизнь в ад. Важно также понимать, что чем дольше человек остается под одной крышей с родителями, тем дольше он остается в роли ребенка, а это препятствует жизненной самореализации, заключила специалист.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители