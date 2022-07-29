Назван оптимальный возраст для переезда от родителей

В возрасте 17-19 лет личность человека уже сформирована, и в это время пора оставлять родительский дом. Такое мнение высказала психолог Юлия Хадарцева, пишет «Пятый канал» .

Когда именно лучше сменить место проживания, молодые люди могут понять по внутренним ощущениям. Однозначно укажет на такую необходимость напряженная обстановка, сформировавшаяся в доме.

«От родителей нужно уходить, когда становится совсем невыносимо жить по правилам родителей, слушать их, даже есть, что они готовят, и слушать постоянную критику»,

Своевременный переезд – лучшее из возможных решений. Дело в том, что подстроиться под уклад жизни старших членов семьи молодым людям практически невозможно, а постоянно конфликтовать с ними – значит превратить свою и их жизнь в ад. Важно также понимать, что чем дольше человек остается под одной крышей с родителями, тем дольше он остается в роли ребенка, а это препятствует жизненной самореализации, заключила специалист.