В каких случаях ребенка нельзя называть ябедой

В определенном возрасте перед ребенком встает важный вопрос: нужно ли рассказывать родителям о рискованных проделках братьев и сестер?

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С одной стороны, взрослые получают ценную информацию, помогающую предотвратить трагедию. С другой – малыш может получить ярлык доносчика и предателя. Как разграничить ябедничество и мудрое решение взрослеющего человека? В каких случаях нельзя скрывать чужие тайны? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.

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Давно замечено: в любой семье есть брат и есть ябеда. Он всегда расскажет обо всем родителям, когда другой решится на рискованное дело. Правда, по прошествии времени становится ясно – та выходка могла быть настолько опасной, что ребенок – самый настоящий спасатель. Вот только оценить это подросток сможет не сразу. Пока он просто в бессильной ярости шипит на братишку и в отместку называет его малявкой и предателем. Такая ситуация, конечно же, касается и сестер.

Провести черту между ябедничеством и необходимым информированием очень сложно, особенно в подростковом возрасте. Ведь о чужих проделках в детской среде принято молчать. Совсем неважно, что человек, которого боятся "закладывать", в буквальном смысле рискует жизнью. Дети еще не разграничивают элементарную шалость и опасный поступок.

Одно дело – без спроса съесть все конфеты, разбить антикварную статуэтку или порвать штаны. Совсем другое – решиться на опасную экспедицию в заброшенный дом, одиночный заплыв по быстрой реке или вылазку с зацеперами на железную дорогу.

Скольких проблем удалось бы избежать, если бы родители знали о готовящемся "мероприятии" такого рода и вовремя вмешались. Такая информация способна спасти жизнь и здоровье подростка. Только узнать о ней бывает непросто.

Задача родителей – с малых лет рассказывать детям о том, что в жизни есть вещи поистине страшные, противостоять которым можно и нужно сообща. Например, идти в незнакомое место с чужими людьми – безрассудно. Мчаться на самокате или велосипеде по оживленной дороге – очень рискованно. Пробовать запрещенные вещества – просто недопустимо, а беготня по стройке может окончиться плачевно.

Попадать в такие ситуации нельзя самому, а значит, и других следует предостерегать от них. Если твоих слов недостаточно безрассудным брату или сестре, то необходимо поставить в известность родителей. Чтобы такие моменты зацепились в сознании ребенка, можно подкреплять их видеоинформацией и конкретными примерами. Тогда маленький человек не задумается о том, что эти вещи надо скрывать от родителей, кого бы они ни касались.

Дети должны понимать: промолчать в таких случаях – подобно преступлению. По опыту работы в службе происшествий могу сказать: есть ситуации, когда все решают минуты и слова: "Я не знаю, куда он пошел", – порой обходятся очень дорого.

Формирование нужных установок важно для того, чтобы ребенку проще было сориентироваться – "сдаст" он товарища или спасет от верной гибели. Между тем, разумеется, надо отличать сигнал тревоги от обычной жалобы. Ребенку следует рассказывать родителям о серьезных вещах, а о том, что Вася обзывается или Катя специально потеряла шапку, потому что считает вещь немодной, можно и умолчать. Уже в младшем школьном возрасте ребята начинают усваивать эту разницу.

Как правило, к 10–12 годам дети разграничивают подобные моменты, но стереотипы, принятые в детской среде, могут удержать их от принятия правильных решений. Не зря частичная уголовная ответственность наступает с 14 лет, да и паспорт подростки получают в этом возрасте.

Во многих семьях старшие дети охотнее делятся с родителями важными сведениями, поскольку чувствуют свою ответственность за младших, причем наравне со взрослыми. Если братишка выскочит на проезжую часть с мячом, то не только получит внушение от "старшака", но и будет потом беседовать с мамой и папой.