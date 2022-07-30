Психолог назвала самые полезные сказки для малышей

У большинства сказок также есть свой негласный «возрастной ценз». Сказки, особенно современные, бывают разными. Поэтому, как пояснила психолог Ольга Саломатова, их стоит подбирать согласно возрасту ребенка.

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Например, для малышей до четырех лет идеальны простые сюжеты о том, как добро побеждает зло. При этом акцент можно делать на иллюстрациях, которые таким малышам будут более понятны.

Ближе к шести годам от «Курочки Рябы» можно уже переходить к «Золушке», «Мальчику-пальчику» и другим более сложным сюжетом о том, что в сказке ложь, но в ней намек.

При этом специалист рекомендуют родителям не просто читать сказки на ночь, но и днем – причем, с пояснениями, объяснениями и характеристиками персонажам и их поступкам. И это уже является непосредственным воспитанием малышей.