Психолог назвала самые полезные сказки для малышей

У большинства сказок также есть свой негласный «возрастной ценз». Сказки, особенно современные, бывают разными. Поэтому, как пояснила психолог Ольга Саломатова, их стоит подбирать согласно возрасту ребенка.
Например, для малышей до четырех лет идеальны простые сюжеты о том, как добро побеждает зло. При этом акцент можно делать на иллюстрациях, которые таким малышам будут более понятны.
Ближе к шести годам от «Курочки Рябы» можно уже переходить к «Золушке», «Мальчику-пальчику» и другим более сложным сюжетом о том, что в сказке ложь, но в ней намек.
При этом специалист рекомендуют родителям не просто читать сказки на ночь, но и днем – причем, с пояснениями, объяснениями и характеристиками персонажам и их поступкам. И это уже является непосредственным воспитанием малышей.
И чем старше становятся детки, тем их нужно больше говорить о том, что в жизни далеко не все и не всегда происходит по «щучьему велению, по моему хотению», и что та же Золушка получила принца и карету, по большому счету, на по случаю и не за красивые глаза – а за доброту, трудолюбие и верность.