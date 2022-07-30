Сколько нужно спать младшим школьникам

Учёные выяснили, что дети младшего школьного возраста, которые спят менее девяти часов в сутки, имеют отличия в определённых областях мозга, отвечающих за память и интеллект, по сравнению с теми, кто спит рекомендуемые 9-12 часов в сутки.

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Исследователи также увидели, что эти отличия коррелировали с более серьёзными проблемами психического здоровья, такими как депрессия, тревога и импульсивное поведение. Недостаточный сон также был связан с трудностями с памятью, и принятием решений.