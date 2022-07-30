Феномен Гарри Поттера: почему волшебника любят во всем мире

В последний день июля свой день рождения отметит один из самых известных книжных героев — Гарри Поттер. О том, почему этот волшебник завоевал сердца миллионов читателей по всему миру, а также о том, какие психологические факторы повлияли на то, что люди прониклись этой историей, «Вечерней Москве» рассказал психотерапевт Алексей Вилков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По мнению специалиста, феномен книги заключен в том, что она рассчитана на детскую и подростковую возрастную аудиторию, однако ее стали читать и взрослые по всему миру.

— Эта серия книг заняла ведущее место в жанре фэнтези, потому что вера в волшебство, чудо и в то, что можно достичь определенных желаний при помощи собственных усилий, вдохновила многих людей на саморазвитие, — сказал Вилков.

Также специалист отметил, что некоторые люди выбирают для прочтения именно ее, потому что она помогает уйти от реальности. По его словам, волшебное решение, которое невозможно в реальности, но возможно в книге, помогает снять тревогу и стресс, а также дает возможность получить положительные эмоции.

Психологический портрет тех, кто полюбил «Гарри Поттера», по мнению специалиста, достаточно разнообразен.

— Чаще всего это люди более инфантильные, с богатым внутренним миром и развитым воображением. Им свойственно что-то домысливать, придумывать свой внутренний мир, — сказал психотерапевт.