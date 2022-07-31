Названы продукты, вызывающие смертельные заболевания у детей

Нутрициолог Лангауэр рассказала о смертельной опасности меда и яичного белка для детей до года.

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Коровье молоко, яичный белок, малина, мед, сахар и соль категорически противопоказанны детям до года, заявила NEWS.ru нутрициолог Иоланта Лангауэр. В первом случае, подчеркнула эксперт, высока вероятность развития аллергии и лучше «готовить безмолочные кашки или использовать козье — в нем содержится другого типа белок, на который организм не реагирует столь бурно».

Если речь идет о куриных яйцах, то педиатры рекомендуют давать малышам до года только желток из-за той же аллергии на белок. Также есть риск подхватить смертельно опасный для детей сальмонеллез. Малина: можно употреблять сок ягод, но не малину целиком. Она засоряет кишечник мелкими косточками, большим объемом клетчатки, организм малыша может не справиться с такой нагрузкой на пищеварение, — добавила Лангауэр.

Говоря про сахар и соль, она отметила, что детские рецепторы не готовы к такому «взрыву вкуса. Также сахар является частой причиной ожирения, кариеса, влечет за собой инсулинорезистентность и предрасположенность к диабету второго типа».

Употребление соли в раннем возрасте ведет к проблемам с почками, обезвоживанию, отекам. Мед — очень аллергенный продукт. В нем часто встречается бактерия Clostridium botulinum. В силу еще не сформированной иммунной системы организм малыша не может с ней справиться, что становится причиной развития смертельного заболевания — младенческий ботулизм, — заявила Лангауэр.

По ее словам, организм детей к трем-пяти годам уже готов к перевариванию сложно усваиваемых продуктов, а иммунная система успешно противостоит некоторым бактериям, существуют лишь некоторые рекомендации, чего следует избегать.