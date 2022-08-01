Факт о новорожденной дочери бывшей жены возмутил мужчину

Пользователь Reddit с ником TheCallipygianDuck узнал один факт о ребенке бывшей жены и возмутился. По словам мужчины, экс-супруга дала своей новорожденной дочери его редкую фамилию, поэтому теперь жители их небольшого городка думают, что он отец ребенка.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор поста рассказал, что развелся со своей бывшей женой четыре года назад, но она решила оставить его фамилию, которая, по словам мужчины, встречается крайне редко. Недавно у женщины родился ребенок от другого мужчины, но все думают, что отец ребенка он, поскольку девочка носит его фамилию.

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Мужчину крайне возмутило то, что бывшая жена дала новорожденной дочери его фамилию.

«Друг прислал мне ее фото, комментируя фамилию, и спросил, не обрюхатил ли я ее. После этого еще четыре человека связались со мной, чтобы поздравить или выяснить, мой ли это ребенок»,

— написал он.

Повстречав бывшую жену в городе, мужчина поинтересовался, действительно ли у ребенка его фамилия. Она подтвердила эту информацию.

«Этом меня взбесило. Моя фамилия очень редкая, поэтому, когда люди слышат ее, они, естественно, предполагают, что это мой ребенок, а это, черт возьми, не так»,

— признался рассказчик.

«Я прямо сказал, что это чертовски странно, что она дает своему новорожденному фамилию мужчины, с которым она развелась, который никоим образом не связан с ребенком»,

— заявил он.

Однако женщина парировала и сказала, что дала ребенку свою фамилию, а не его.

Мнения пользователей разделились. Некоторые юзеры согласились с мужчиной, что жена поступила странно.

«Аргумент жены, что это ее фамилия понятен... Но это все равно немного странно», — написал один из них. «Бывшая жена, поступая таким образом, должна была быть готова услышать, что это странно»,

— отметил другой.

Некоторые комментаторы выступили в защиту женщины.

«Изменение имени — это боль и много времени и денег. Нет, я понимаю, почему ты сбит с толку, но твоя фамилия — это и ее фамилия, так что она имела полное право ее использовать»,

— подчеркнул юзер.

«Это не только твоя фамилия»,

— указал еще один комментатор.