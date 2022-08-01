Как подготовиться к детскому саду и облегчить адаптацию

Любой процесс дети лучше осваивают в игровой форме. Подготовку к детскому саду тоже можно начать с игр.

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Для гармоничного развития личности ребёнку необходимо общение со сверстниками и другими взрослыми, кроме близких. Социализация очень много даёт маленькому человеку. Детский сад — один из важнейших этапов социализации, который специалисты рекомендуют не пропускать.

Основательница и идейный вдохновитель детского сада и семейной «Школы Талантливых детей» Евгения Аванесова рассказала, как помочь ребёнку привыкнуть к детскому саду.

Готовность номер один

Понять, готов ли малыш к посещению детсада, поможет его поведение в обществе. Если во дворе или в гостях он сам знакомится с новыми людьми и без стеснения общается — проблем с адаптацией не будет. Но если кроха отстраняется от других и не проявляет интереса к новым знакомствам, значит, к детскому саду он ещё не готов.

Как правильно подготовиться к детскому саду

Чтобы адаптация прошла успешно, нужно увлечь ребёнка — пусть он предвкушает предстоящее событие с восторгом,

— советует Евгения Аванесова.

Смотрите мультфильмы и читайте книжки о том, как дети проводят время в детскому саду.

Постройте садик из Lego. Воссоздайте всё, как в реальности: «взрослые» отводят «детей» в садик, там они играют, а вечером их забирают по домам.

Делитесь воспоминаниями. Расскажите про своих друзей из садика, вспомните любимые считалочки и игры и вместе разучите их.

Эксперт напомнила и о важности режима дня — придя в детский сад, ребёнок уже должен иметь устойчивую привычку спать/есть/гулять в определённое время.

Длительность адаптации

Срок привыкания к детскому садику у каждого ребёнка свой, но в среднем адаптация длится до 3 месяцев.