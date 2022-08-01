Нейробиологи предупредили о последствиях детского недосыпа

Ученые пришли к выводу, что недостаток сна в детстве может спровоцировать нарушения в работе мозга и когнитивные расстройства.

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По данным исследования, проведенного учеными Медицинской школы Университета Мэриленда, дошкольники, которые спят меньше 9 часов в сутки, чаще страдают от проблем с памятью и концентрацией внимания, чем дети, спящие по 9–12 часов.

Специалистами American Academy of Sleep Medicine обозначено количество часов сна, которое необходимо для нормального развития ребенка. Так, детям в возрасте от 6 до 12 лет необходимо регулярно спать 9–12 часов в сутки.

В исследовании приняли участие более 8300 детей в возрасте от 9 до 10 лет. В ходе всего эксперимента ученые наблюдали за когнитивным развитием подросткового мозга. Эксперты изучили результаты МРТ, медицинские показания участников в начале наблюдения и во время повторного визита в возрасте от 11 до 12 лет.

Результаты показали, что регулярное недосыпание у детей провоцирует развитие психических расстройств, таких как депрессия, тревога и импульсивное поведение.

Кроме того, недосып вызывал снижение памяти и трудности в принятии решений, передает слова экспертов издание The Lancet Child & Adolescent Health.