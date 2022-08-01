Рождение первого ребенка — настоящее испытание. Появление малыша в молодой семье — настоящее испытание для пары, как бы тщательно новоиспеченные родители не готовились к пополнению в семье. Психологи определяют несколько основных проблем, с которыми в большинстве случаев сталкиваются молодые родители. Если вы только планируете расширять семью, наш материал будет вам невероятно полезен.

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Вы с большой вероятностью будете раздражительны

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С этим ничего нельзя поделать, так как наша психика довольно сложно адаптируется к неприятным обстоятельствам, а недостаток сна и постоянные переживания за младенца никак нельзя назвать приятным времяпрепровождением. Уже через полгода в подобном режиме вы будете замечать, что начинаете срываться на самых близких, особенно страдает в этом случае партнер. В такой ситуации постарайтесь распределить обязанности и находите время на отдых — это важно для вашей психики.

Совладать с ребенком очень сложно

Особенно если это ваш первый ребенок и вы имеете слабое представление, как необходимо выстроить родительское поведение. Причем в любом возрасте ребенок не будет идеальным, что часто расстраивает родителей, которые всегда считали, что уж их ребенок будет отличаться невероятной дисциплиной и чуть ли не будет угадывать желания родителей. Когда ребенок растет «не по сценарию», молодые родители часто впадают в настоящее отчаяние. Здесь может помочь работа с психологом, который проработает с вами проблему.

Ребенок может не оправдать ваших надежд

В запущенных случаях родители делают из детей смысл своей жизни, требуя соответствия своим ожиданиям. Но так никогда не происходит, из-за чего ближе к подростковому возрасту начинаются конфликты поколений. Родителям очень сложно отделить личность ребенка от своей собственной, эти прочные и токсичные узы завязываются сразу после рождения между матерью и ребенком, в некоторых случаях подобная привязка случается и с отцом, но все же матери чаще готовы положить свою жизнь на воспитание ребенка так, чтобы вырастить человека, который существует в их воображении. В большинстве случаев такая печальная ситуация наблюдается в семьях, где есть только один ребенок, и появляется он у молодых родителей. Психологи настоятельно рекомендуют проработать ситуацию со специалистом, если вы замечаете свою нездоровую привязанность к ребенку.

Вы можете испытывать чувство вины