Нужно ли пить противоглистные препараты детям для профилактики

Особенности поведения детей таковы, что риск заразиться глистами у них больше, чем у взрослых. Игра в песочнице на дворовой площадке и на берегу моря, купание в водоемах, общие игрушки в детском саду и контакт с домашними питомцами, а иногда и с уличными животными тоже создают благоприятные условия для попадания личинок и яиц различных глистов в желудочно-кишечный тракт ребенка. Подробности читайте в нашей новости.