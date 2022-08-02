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1 час назад

Нужно ли пить противоглистные препараты детям для профилактики

Letidor.ru

Особенности поведения детей таковы, что риск заразиться глистами у них больше, чем у взрослых. Игра в песочнице на дворовой площадке и на берегу моря, купание в водоемах, общие игрушки в детском саду и контакт с домашними питомцами, а иногда и с уличными животными тоже создают благоприятные условия для попадания личинок и яиц различных глистов в желудочно-кишечный тракт ребенка. Подробности читайте в нашей новости.

Нужно ли пить противоглистные препараты детям для профилактики
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, стоит ли давать ребенку противоглистные препараты для профилактики, особенно, если дома есть животные. По мнению специалиста, этого делать не стоит.

Противоглистные препараты не профилактируют заражение, могут быть токсичными, к ним может формироваться устойчивость, в конце концов, вы не сможете профилактировать все виды паразитарных инфекций, которые могут лечиться по разному.

Врач отметила, что основной путь заражения паразитами — контакт с загрязненной почвой, плохо помытые овощи, фрукты, зелень, поэтому важно строго соблюдать правила гигиены и чаще мыть руки. Назначать препараты от глистов может только врач.

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