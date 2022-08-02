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35 минут назад

Врач перечислила упражнения для правильной осанки ребенка

Вечерняя Москва

Врач ЛФК и спортивной медицины детской клиники «РЖД-Медицина» Алина Астровская в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие упражнения следует делать ребенку для правильной осанки.

Врач перечислила упражнения для правильной осанки ребенка
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Для укрепления осанки есть огромное количество разнообразных упражнений, которые можно чередовать, чтобы ребенку не наскучило, так как мотивация очень важна. И для достижения эффекта упражнения нужно делать 3–4 раза в неделю, — отметила она.

Для правильного дыхания специалист советует из положения стоя поднять руки, скрестив их над головой, и сделать глубокий вдох, а затем опустить руки и выдохнуть. К основной нагрузке подготовит организм ходьба на месте.

Также следует делать неглубокие приседания с прямой спиной, отжимания или планку. Привести осанку в порядок, как уточняется, поможет и растяжка.

Для этого следует потянуться наверх, стоя на носочках, и плавно опуститься, сделав максимально низкий и плавный наклон к ногам. Наконец, можно выполнить упражнение «велосипед» — лежа на спине крутить ногами педали воображаемого велосипеда.

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