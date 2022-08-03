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1 час назад

Как организовать детскую комнату

РИА "ФедералПресс"

Чтобы будущему первокласснику было комфортно в квартире, следует правильно организовать в ней свободное пространство. Нейропсихолог Кира Макарова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала о 4 принципах, которых стоит придерживаться при планировании обустройства детской комнаты.

Как организовать детскую комнату
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Будущему ученику понадобится письменный стол и канцелярия. Обустраивая место для школьника, не стоит навешивать на стену перед лицом ребенка полки с книгами и учебной литературой»,

– объяснила Макарова.

Такое расположение вещей будет давить на психику ребенка.

Стул для работы также должен быть стационарным, а не на колесиках. Дети часто катаются на них, а не сидят за столом.

В месте для отдыха нужно расположить кровать и больше ничего: не стоит перегружать его игрушками или совмещать с другими зонами.

В игровой зоне, которая отделена от учебной, должны быть коврики и стеллажи для игрушек. Также там можно расположить и спортивный уголок, в котором любят играть дети.

«Если ребенок гиперактивный или у него дефицит внимания, то для него стоит придерживаться принципа минимализма»,

– отметила нейропсихолог.

Кира Макарова также ответила на популярный вопрос родителей о том, кто должен заботиться о порядке в комнате ребенка. Все просто – за чистотой должен следить взрослый, а дети лишь со временем перенимают их привычки.

Дети,
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