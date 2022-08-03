Как распознать и предотвратить задержку речи у ребенка

Сделать речь ребёнка правильной и чистой во многих случаях можно даже без помощи логопеда. Родителям достаточно приложить немного усилий.

Фото: Inc-News Inc-News

Задержка речевого развития у ребёнка характеризуется более поздним, по сравнению с остальными, овладением навыками речь. О том, как распознать и предотвратить эту проблему, INC-News рассказала психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.

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"Родитель может понять, стоит обращаться к специалистам или нет, сравнив речь своего ребенка с нормами развития речи. На специализированных сайтах логопедов всегда можно их найти в открытом доступе.



Например, по объем активного словаря: к 1,5 года дети произносят 5—20 слов; 2 годам — до 150—300 слов; 3 годам — до 800—1000 слов; 4 годам — до 2000 слов. Это лишь общие стандарты, только узкопрофильный специалист по речи сможет однозначно сказать стоит вмешиваться в процесс развития речи или нет",

— говорит она.

Современным логопедам вполне по силам быстро запустить речь ребёнка и оперативно добиться чистоты и правильности произносимых звуков.

Подальше от смартфонов и планшетов

Процесс овладения речью потребует усилий и от родителей. Главное, что стоит сделать — сократить собственное время пользования гаджетами и не допускать, чтобы ребёнок проводил всё свободное время перед экраном электронного устройства.

"Экран концентрирует на себе все внимание ребенка, это его отвлекает от восприятия окружающего мира и мешает пополнению активного и пассивного словаря. Для того, чтобы успешно осваивать речь, ребенку нужно видеть мимику говорящего, а не только слышать речь компьютерной игрушки или мультика. Если же родители активно общаются с ребенком, то и задержек в развитии речевого аппарата, как правило, не возникает",

— отметила Анастасия Екушевская.

По статистике Минздрава, проблемы с речью из-за излишней увлечённости гаджетами наблюдаются сегодня у 15% школьников и у 30% детей дошкольного возраста.

Поддерживаем диалог

Огромную роль в формировании речи ребёнка играет то, насколько активно и продуктивно общаются с ним родители. начинать разговаривать с ребёнком необходимо ещё в период беременности — рассказывать ему сказки, петь песни. То же самое помогает в развитии речи. Читая малышу книжку (лучше выбирать издания с яркими картинками — они очень нравятся крохам), показывайте и называйте ему персонажей. Пусть малыш повторяет их имена или звуки, которыми сказочные герои общаются между собой.

Гуляя на улице, также показывайте и называйте малышу окружающие предметы — это также обогатит словарный запас. А одновременное зрительное и слуховое восприятие информации ускорит процесс проговаривания.

Развитию речи хорошо способствует развитие мелкой моторики. Так называемые, пальчиковые игры. Например, игры в «Колечки» и «Кулачки» или нанизывание на леску бусин, вырезание фигур — все это вместе с комментариями и общением помогает развить мозг и речь малыша. Здорово добавить к таким упражнениям массаж пальчиков.