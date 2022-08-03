Книжный клуб в VEGAS Кунцево

Книжный клуб VEGAS Кунцево и Издательство АСТ приглашают детей и их родителей провести увлекательные и познавательные выходные вместе с авторами книжных новинок 6, 13 и 20 августа 2022 года.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Развитие эмоционального интеллекта, тайны космического пространства и увлекательный творческий мастер-класс – совершенно бесплатные мероприятия для посетителей ТРК VEGAS Кунцево.

6 августа, 15:00

Наталия Иванова «Эмоциональный интеллект ребенка. Как маленькие эмоции создают большое будущее»

Узнать о том, как развить эмоциональный интеллект ребенка, можно на лекции Наталии Ивановой. Родители вместе с экспертом разберут практические упражнения и советы, которые помогут малышам справиться со страхом, грустью, злостью, стеснительностью, научат дружить и презентовать себя в социуме.

Наталия Иванова – сертифицированный тренер по развитию эмоционального интеллекта международной организации EACEIP, член ассоциации профессионалов в области развития эмоционального интеллекта, автор книг для родителей.

13 августа, 15:00

Денис Прудник «Космос. Будь в теме!»

Как пройти тестовый отбор и полететь в космос? Об этом ребята и их родители узнают на увлекательной интерактивной лекции. Денис Прудник ответит на все вопросы маленьких искателей приключений. Что же такое космонавтика? Как физики и инженеры изобретают и строят ракеты? Что такое полезная нагрузка, и какой она может быть? Космос становится ближе!

Денис Прудник – основатель проекта «мыверимвкосмос.рф». Победитель всероссийского инженерного конкурса молодых специалистов «Будущее авиации». Председатель молодежного совета Русского космического общества, участник отбора в отряд космонавтов, популяризатор науки. Автор TikTok-канала Spaceabout.

20 августа, 15:00

Вдовина Наталья «Рекорды искусства. Лекция и творческий мастер-класс для детей»

Как во все времена создавались произведения искусства, которые бросали вызов воображению? На лекции Натальи Вдовиной юные слушатели узнают о том, кто является чемпионом по автопортретам, где находится самая большая статуя в мире и кто устроил самый громкий художественный скандал. Гигантские статуи, колоссы, высеченные в горах, башни, уходящие в облака, огромные дворцы и картины... А творческий мастер-класс по декоративной аппликации позволит каждому ребёнку создать свое произведение искусства.

Вдовина Наталья – художница, член Московского союза художников, арт-директор редакции «Вилли-Винки».