Принцесса Шарлотта рассказала о своём любимом виде спорта

Недавно принцесса Шарлотта вместе со своими родителями, Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, посетила Игры Содружества. Семейство с удовольствием наблюдало за соревнованиями по плаванию, после чего они вместе пришли в гости к благотворительной организации SportsAid House, покровителем которой с 2013 года является сама герцогиня. Исполнительный директор фонда Тим Лоулер рассказал, что Шарлотта настоящая спортсменка: она просто обожает футбол, ей нравилось наблюдать за плаванием, но больше всего принцесса интересуется гимнастикой.

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Мне нравится гимнастика», — без раздумий ответила Шарлотта Лоулеру, а Кейт Миддлтон подтвердила слова своей дочери, сказав, что девочка проводит «большую часть своего времени выполняя различные стойки на руках и кувырки». Особенно принцессе нравилось наблюдать за соревнованиями по художественной гимнастике. Все камеры главной арены Бирмингема были направлены на Шарлотту, когда та широко улыбалась и поднимала руки, поддерживая своих фавориток.

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Принцесса Шарлотта вместе с родителями принцем Уильямом и герцогиней Кэтрин позирует вместе с работниками благотворительного фонда SportsAid для официального фото 2022 года 2 августа 2022 года в Бирмингеме, Англия

Во время встречи с работниками фонда SportsAid принцесса Шарлотта познакомилась со многими спортсменами, особенно она подружилась с пауэрлифтерами Томом Смитом и Лотти МакГиннессом. Сначала дочь герцогов вела себя очень застенчиво, но потом влилась в общую беседу. Также Шарлотта приняла участие в интерактивном семинаре, посвящённом правильному питанию и сохранению режима сна.