Как научить ребенка обращаться с деньгами и копить

Финансовая грамотность важна не только для взрослых, но и для детей

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Ценность и значение денег дети постигают постепенно. Они с малых лет наблюдают за поведением родителей и слушают их разговоры. Но лучше не пускать подобные вещи на самотек, а попытаться объяснить ребенку важность бережного отношения к деньгам. Эти знания не только помогут ему в будущем, но и упростят ваши взаимоотношения в настоящий момент. Получив отказ на просьбу купить игрушку или сладости, малыш перестанет обижаться, а поймет, почему в тот или иной момент вы не готовы удовлетворить его просьбу. Ему будет не так обидно. Вдобавок он начнет прислушиваться к вашим чувствам и проблемам, что стремительно сократит число конфликтных ситуаций между вами. «Лента.ру» в рамках проекта «Что делать?» рассказывает о простых правилах, которые помогут вам привить ребенку финансовую грамотность.

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Говорить о деньгах можно даже с маленькими детьми

Интерес к деньгам появляется у детей около трех-четырех лет. В это время в них пробуждается первое желание обладать монетками и бумажками, смысл которых они еще не до конца понимают. Таким малышам можно в упрощенной форме рассказать, что деньги нужны для покупки продуктов и товаров. Этой информации им будет вполне достаточно. В пять-семь лет дети готовы воспринимать уже более сложные конструкции, они могут контролировать свое поведение и обдумывать свои желания. А самое главное, что они уже могут воспринимать деньги с точки зрения социального механизма. В это время они готовы к знакомству с такими понятиями, как цена и выгода. В этом возрасте важно заложить понимание того, что если у человека появляются деньги, их не стоит тут же тратить. Начните с наводящих вопросов: спросите ребенка о том, что, по его мнению, собой представляют деньги и зачем они нужны. Конечно, скорее всего он ответит «чтобы покупать игрушки, одежду, сладости или еще что-то». Согласитесь с ребенком — ему важна ваша похвала.

5-7 лет возраст, когда ребенок уже способен строить многоступенчатые логические цепочки

Спросите его, как он думает — почему люди готовы обменивать деньги на товары и услуги? Объясните, что деньги существовали не всегда, и в древности люди обменивались плодами своего труда — скажем, земледелец мог поменять пшеницу на обувь. Но что, если башмачнику не нужна пшеница, а нужен, скажем, уголь? Земледельцу ехать и пробовать обменять пшеницу на уголь, а потом везти его башмачнику? Именно для того, чтобы таких ситуаций не возникало, люди и договорились о том, что и башмачник, и земледелец, и углежог будут принимать за свой труд и товар деньги.

Важно не превращать разговор о деньгах в нотацию или обширную лекцию. При первых беседах ребенок должен уловить суть, а остальное придет со временем. Не торопите события: приучение к деньгам — это многолетний процесс.

Попытайтесь научить ребенка экономить

Следует объяснить ребенку, что определенную сумму денег человек получает исключительно за свой труд, а значит, к ним нужно относиться экономно. Важно понимать, что в пять-семь лет человек уже способен строить многоступенчатые логические цепочки.

Положите перед ним игрушку, пять яблок, пачку макарон и пачку сахара. Дайте ему определенную сумму (например, можно использовать деньги из игры «Монополия»). Скажите, что эта сумма — все, что у него есть, и он может потратить ее либо на одну игрушку, либо на все предложенные продукты питания. Предложите выбрать.

Скорее всего, ребенок выберет игрушку. Спросите, почему он сделал именно такой выбор. Если бы он был голоден и в доме не было бы еды, он сделал бы тот же выбор? Важно хотя бы на примитивном уровне заложить понимание, что существуют первоочередные, жизненно важные потребности, без удовлетворения которых неважно, есть у тебя игрушка или нет.

Понять важность денег поможет игра

Превратите свой рассказ в игру. Например, можно устроить дома магазин, расставив разнородные товары на полку (игрушки, конфеты, бакалею) и разыграть роль продавца. Пусть ребенок попытается сделать грамотный выбор, имея ограниченное количество средств.

Объясните, что не всегда обязательно выбирать между едой или игрушками. Если у тебя есть деньги на то и другое — отлично. Но упомяните и о том, что ситуация может измениться, поэтому важно не тратить все деньги, которые имеешь, а откладывать часть на будущее.

Помочь в объяснениях могут и многочисленные обучающие игры — вроде «Супермаркет», «Касса», «Денежка», «Мини-магазин» и другие. Некоторые денежные знаки в играх полностью повторяют настоящие российские, что заранее приучит ребенка к актуальным номиналам.

Кроме того, можно играть в финансовые настольные игры. Они зачастую рассчитаны на детей от пяти-восьми лет — например, «Монополия. Junior», «Час расплаты», «Рынок» и другие. Хорошим помощником в объяснении может стать и серия образовательных мультиков про Смешариков — «Уроки финансовой грамотности».

Наглядно объяснить значение денег помогут и многочисленные книги — например, книга Елены Ульевой «Финансовая грамотность в сказках. История монетки». Она содержит основные понятия и увлекательные задания. Книга Татьяны Поповой и Анастасии Булавкиной «Волшебный банкомат» расскажет, для чего нужны деньги, как они появляются и куда исчезают. Для ребят постарше есть многочисленные энциклопедии, которые в увлекательной форме рассказывают историю денег.

К слову, хорошим советником для взрослых будет уже ставшая классикой книга Джойлан Годфри «Как научить ребенка обращаться с деньгами».

Позвольте ребенку участвовать в покупке товаров

Ходите за покупками вместе с ребенком. Объясните ему, что на покупки у вас есть, скажем, тысяча рублей. Наберите продуктов на эту сумму и покажите наглядно, что и сколько стоит, что взяли, а что не стали брать, поскольку эти продукты не являются необходимыми.

Стоит объяснить, что в магазинах бывают акции, во время которых товар, который раньше стоил дороже, продают по выгодной цене. Однако важно проследить и за тем, чтобы у ребенка не выработалась привычка выбирать самые дешевые товары в ущерб их качеству. Можно объяснить, что зачастую самые дешевые продукты питания могут оказаться невкусными. Постарайтесь приучить ребенка идти на компромиссы, здраво оценивая свои возможности и желания.

Если у вашего ребенка есть смартфон, установите на него приложение ближайшего к вашему дому сетевого магазина. Попросите его следить за скидками на те или иные товары, а потом берите его с собой в продуктовый магазин. Пусть он найдет одобренные вами скидочные товары и сам положит их в корзину. При желании сэкономленные деньги можно давать ребенку, для него это станет дополнительным стимулом.

Давайте детям деньги на карманные расходы

Чаще всего с необходимостью самостоятельной покупки тех или иных товаров дети впервые сталкиваются в первом классе, когда приходится покупать еду в школьной столовой или продукты в магазине рядом с домом. Примерно в это же время родители начинают давать им карманные деньги. По разным опросам, так поступают от 70 до 80 процентов родителей в России. Эксперты считают, что это необходимо, ведь, получая карманные деньги, дети учатся самостоятельности и ответственности. Давать деньги на карманные расходы можно с младшего школьного возраста. Согласно Гражданскому кодексу, дети с шести лет могут совершать мелкие покупки. Чаще всего они тратят свои первые финансы на сладости и недорогие игрушки. Не стоит их за это ругать. Карманные деньги — это дополнительный бонус на необязательные мелочи и сладости.

1000 рублей в среднем в месяц дают родители в России своим детям

Первые карманные деньги можно потратить вместе с ребенком — обсуждая товары, высчитывая стоимость и сдачу, которую должен выдать кассир.

Младшеклассникам стоит выдавать деньги ежедневно или раз в два-три дня. Чтобы научить планировать траты и сформировать полезные привычки, давайте карманные деньги строго в оговоренный период. Будьте последовательны: одна и та же сумма должна выдаваться в один и тот же день. Ребенку важно понять, что других денег он в указанный период от вас не получит. Если ребенок попросит купить какую-то дорогую вещь, то расскажите, как накопить нужную сумму.

Чтобы определить сумму карманных денег, нужно понять, на что ребенок их будет тратить. Деньги на проезд и школьный обед нельзя считать карманными, ведь это обязательные расходы — эту сумму лучше давать отдельно.

А вот детям постарше (10-14 лет) лучше выдавать деньги реже — раз в неделю или даже раз в месяц. Для подростков психологи советуют постепенно добавлять в эту сумму деньги на жизненно важные вещи — проезд, еду, одежду. Это научит их длительному планированию.

Если сумма карманных денег меняется, надо объяснить почему. Скажем, ребенок повзрослел, у него появились новые увлечения, изменились запросы, и мы считаем, что сумма должна быть увеличена. Эти моменты обязательно нужно проговаривать. Подробнее почитать об отношении детей к деньгам можно в статье на портале «Мел», на сайтах «Финансовая культура» (создан при поддержке Центробанка), «Психологос» и сайтах других образовательных проектов.

Предложите ребенку копить деньги

Постарайтесь перестать дарить ребенку подарки без всякого повода. Спрашивайте его о желаниях и договоритесь, что он сможет получить все, что захочет, только если накопит необходимую сумму. Малышу важно осознать, что деньги не появляются по мановению волшебной палочки. Подарите ему копилку или кошелек. Предупредите, что он не будет больше получать карманных денег по первому требованию. Давайте деньги раз в неделю. Это должна быть строго фиксированная сумма.

Придумайте вместе систему бонусов, которые могли бы помочь ему увеличить накопления

Впрочем, не стоит монетизировать заботу друг о друге и рутинные домашние дела. У ребенка есть обязанности: ходить в школу, делать уроки, поддерживать порядок в своей комнате и помогать родителям по хозяйству. За это не надо давать дополнительные деньги: ребенок должен понимать, что семья — это не рыночные отношения, а забота и любовь.

Впрочем, могут быть экстраординарные задачи, которые ребенок выполнит (самостоятельно или с помощью взрослых), получив за это деньги. Например, уборка участка у соседей на даче, помощь на работе у родителей или присмотр за соседскими питомцами.

Заведите ребенку банковскую карту

Объяснив смысл накоплений, стоит перейти к практике. Возможно, в детском саду вы уже приучили ребенка к тому, что на определенные желания можно откладывать монетки. Но монетки можно потратить разве что на сладости. Совсем другое дело — банковская карта.

Поэтому ребенку школьного возраста стоит завести детскую карту, которую предлагают многие банки. Фактически речь идет о дополнительной карте, которая привязана к вашему отдельному счету. Через мобильное приложение в своем телефоне вы сможете видеть все операции и устанавливать необходимые лимиты.

Вы сможете регулярно переводить на нее деньги — например, раз в неделю, а ваш ребенок в детском приложении будет видеть, сколько на его счету денег.

Важно не контролировать каждый шаг ребенка. Пусть он сам поймет, что если потратит недельную сумму карманных денег на какую-нибудь несущественную мелочь, то путь к покупке мечты станет длиннее. Обзор самых популярных детских банковских карт можно найти на сайте banki.ru.

Обезопасьте ребенка от мошенников

Расскажите ребенку о простейших правилах финансовой безопасности — если их не соблюдать, можно стать жертвой мошенников, которые обманным путем заберут деньги. Ребенку нужно запомнить простые правила. Нельзя никому сообщать информацию, которая написана на его банковской карте, тем более если этого требует человек, позвонивший с незнакомого номера, даже если он представился сотрудником банка или полиции. Нужно следить за тем, чтобы карта не оставалась без присмотра. Нельзя переходить по ссылкам, отправленным в соцсетях или по СМС, в которых сообщается о крупном выигрыше или возможности приобрести дорогой товар за копейки. И, конечно, ни в коем случае не публиковать в интернете данные о своих накоплениях.

Не лишайте детей денег в наказание

Нельзя лишать ребенка карманных денег в качестве метода наказания. Психологи подчеркивают, что карманные деньги — это символ принадлежности ребенка к семье, и они не должны зависеть ни от его поведения, ни от успеха. Если вы определили, что даете ребенку некую сумму, вы должны регулярно выдавать ее вне зависимости от его поступков. Помните, что содержать ребенка, кормить, поить, обеспечивать жильем — обязанность родителей. Кроме того, наказание деньгами не даст нужного эффекта. Не стоит думать, что такое решение станет для ребенка уроком. Это лишь создаст конфликтную ситуацию в семье, и этот факт затмит в сознании ребенка потерю денег.

Подавайте своему ребенку пример

Следите и за тем, как вы разговариваете с ребенком о повседневных тратах. Отказывать ребенку в покупке чипсов или газировки, потому что у вас «нет на это денег» (если только это действительно не так), не очень умно. Он отлично видит, что вы себе позволяете, и может сделать соответствующие выводы. Если вы отказываете ребенку в продуктах, которые вам кажутся вредными, скажите об этом напрямую и подробно объясните, почему вы их таковыми считаете.

Прививая ребенку грамотный подход к трате денег, не следует приучать его к тому, что быть богатым — это плохо, или к тому, что денег всегда на что-то не хватает. Избегайте подобных ярлыков. Они могут укорениться в сознании малыша и серьезно повлиять на его мировоззрение в будущем.

И, конечно же, подавать пример финансовой грамотности нужно своим поведением, ведь если ваши слова расходятся с делом, ребенок это отлично понимает, и тогда все ваши усилия будут напрасными.