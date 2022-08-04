Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
10 часов назад

Психолог дала советы родителям первоклассников перед школой

Мослента

Психолог дала советы родителям первоклассников перед школой
Фото: МослентаМослента

Советы родителям первоклассников перед 1 сентября «Мосленте» дала психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. Она советует устроить праздник для всей семьи.

«Когда вы отправляете ребенка в школу, вы сами становитесь родителями другого уровня, как и ваши дети. Отбросьте волнения и счастливо встречайте новый этап жизни, новый этап взаимодействия с уже не малышом», — сказала она.

Специалист рекомендует ни в коем случае не нервничать, так как дети чувствуют негативные эмоции родителей и ведут себя соответствующе.

«Важно самим принять тот факт, что ребенок становится взрослым и все больше может нести ответственность за свою жизнь. Начинайте больше доверять миру и своему малышу. Обязательно хвалите его за то, что он стал таким самостоятельным», — посоветовала психолог.

Ранее стало известно о том, что в российских школах до конца года введут программы патриотического воспитания.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители