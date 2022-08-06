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7 часов назад

Известный певец поделился методами воспитания детей

Мослентаиещё 2

Известный певец поделился методами воспитания детей
Фото: МослентаМослента

Методами воспитания детей поделился в беседе с «Мослентой» известный певец Сергей Лазарев.

«Мне кажется, что я хороший отец — не строгий, но справедливый. Я чувствую, что дети меня очень любят и, что не менее важно, уважают. Такого баланса я добился разговорами, честными открытыми разговорами на равных», — сказал музыкант.

Лазарев уточнил, что старается объяснить детям, как можно или не стоит вести себя в той или иной ситуации. Он предпочитает давать советы, но оставлять выбор за ними. Моя задача — вырастить детей самостоятельными, способными к критическому мышлению, а не послушными и удобными, отметил Сергей.

Ранее психолог дала советы родителям первоклассников перед школой. Она советует устроить праздник для всей семьи.

Дети,Сергей Лазарев,
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