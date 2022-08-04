Продеус рассказал, чем опасен стресс для иммунитета ребенка

Здоровье каждого из нас напрямую зависит от эмоционального состояния. Многие заболевания возникают из-за регулярных стрессов и эмоциональных перегрузок. Полностью избежать стресса невозможно, так как это естественная адаптационная реакция организма, направленная на приспособление к новым условиям и поддержание постоянства внутренней среды. Не менее вреден стресс и для здоровья ребенка.

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Врач-педиатр, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал на платформе «Яндекс Дзен» о том, как длительный стресс сказывается не общем состоянии здоровья и иммунитете малыша. По мнению специалиста, переизбыток гормона стресса — кортизола подавляет работу иммунной системы.

Также стресс может значительно ухудшить качество сна. Недосып сильно вредит всему организму и может спровоцировать развитие серьезных заболеваний.