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2 часа назад

Педиатр Продеус рассказал, чем опасен стресс для иммунитета ребенка

Letidor.ru

Здоровье каждого из нас напрямую зависит от эмоционального состояния. Многие заболевания возникают из-за регулярных стрессов и эмоциональных перегрузок. Полностью избежать стресса невозможно, так как это естественная адаптационная реакция организма, направленная на приспособление к новым условиям и поддержание постоянства внутренней среды. Не менее вреден стресс и для здоровья ребенка.

Продеус рассказал, чем опасен стресс для иммунитета ребенка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал на платформе «Яндекс Дзен» о том, как длительный стресс сказывается не общем состоянии здоровья и иммунитете малыша. По мнению специалиста, переизбыток гормона стресса — кортизола подавляет работу иммунной системы.

Также стресс может значительно ухудшить качество сна. Недосып сильно вредит всему организму и может спровоцировать развитие серьезных заболеваний.

Ранее «Летидор» писал о том, что названы три утренние привычки для укрепления иммунитета.

Дети,Андрей Продеус,
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