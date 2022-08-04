Праздник для всей семьи «Достигая цели!» в «Лужниках»

7 августа на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоится большой спортивно-музыкальный праздник «Достигая цели!». Главное событие дня – благотворительный забег. Но и те, кто от беговых рекордов далек, найдут занятие по душе.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Спортивно-музыкальный праздник «Достигая цели!» традиционно проходит в Москве в честь Дня железнодорожника. В этом году, как и всегда, он объединит многочисленные квесты, мастер-классы, игры, соревнования и, конечно, яркую музыкальную программу.

Благотворительный забег

Традиционный благотворительный забег пройдет по территории «Лужников» и Лужнецкой набережной. Бегуны смогут выбрать одну из трех дистанций, а все собранные взносы за участие будут переданы в Фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

Кстати, на старт смогут выйти даже самые маленькие атлеты: возраст участников на дистанции 500 м – от 6 лет, на дистанции 1520 м – от 11 лет. А 10 км пробегут все желающие в возрасте от 14 лет. Также впервые на празднике пройдут соревнования по скандинавской ходьбе.

Расписание забегов (приходите на площадку заранее, чтобы успеть размяться):

11:30 Брифинг, разминка для участников забега на дистанцию 10 км

11:45 Старт забега на дистанцию 10 км

11:55 Старт детского забега на дистанцию 500 м

13:00 Церемония награждения победителей детского забега на дистанцию 500 м

13:30 Брифинг, разминка для участников забега на дистанцию 1520 м

13:45 Старт забега на дистанцию 1520 м

14:15 Церемония награждения победителей забега на дистанции 10 км

14:45 Церемония награждения победителей забегов на дистанции 1520 м

15:15 Церемония награждения победителей командного турнира

15:55 Старт Скандинавская ходьба на дистанцию 1520 м

16:00 Награждение лучшей команды болельщиков

16:45 Церемония награждения победителей Скандинавская ходьба 1520 м

Все финишировавшие бегуны получат памятные медали и электронные сертификаты с индивидуальным результатом, а победители – призовые медали и кубки.

Партнер праздника, вода «Святой Источник», позаботится о том, чтобы, несмотря на насыщенную спортивную программу и жаркую погоду, у бегунов и болельщиков не было обезвоживания – для них заготовлен большой запас воды, главного источника силы и хорошего настроения.

Благотворительный забег, проходящий в рамках спортивно-музыкального праздника «Достигая цели!», несколько лет подряд спасает детские жизни. И атмосфера на беговой дорожке царит всегда удивительная: это чувство всеобщего единения, заводной дух состязаний и радость от возможности помочь тем, кому это нужно.

Развлекательная программа

Праздник «Достигая цели!» придется по душе каждому гостю, вне зависимости от того, сколько ему лет и какая у него физическая подготовка. С 11.00 и до 17.30 на территории «Лужников» развернется два десятка спортивно-развлекательных площадок.

Пресс-служба

Есть, из чего выбрать

Территория футбола

Футбол – это религия и искусство, это вид спорта, к которому точно нет равнодушных. Территория футбола ждет спортсменов, болельщиков и им сочувствующих. Большая интерактивная зона, игры и чемпионат по настольному футболу — выбирайте, что понравится вам больше всего.

Волейбол

Ничто так не помогает сплотить незнакомых людей, найти новых друзей или наладить взаимопонимание с имеющимися, как турнир по волейболу! На спортивно-музыкальном празднике вас ждет несколько турниров по волейболу и мастер-классы для взрослых и детей.

Хоккей

В хоккей играют настоящие мужчины! И не только. Еще в хоккей могут играть хрупкие девушки, любопытные дети, мамы, папы, юноши и бабушки. На празднике «Достигая цели!» вы сможете показать свое мастерство во владении клюшкой, ведении шайбы и супер-точных бросках по воротам.

Настольный теннис

Пинг-понг — одна из самых популярных в мире игр! Какой же праздник без стола и знакомого каждому поцокивания мячика о ракетки?! На благотворительном празднике «Достигая цели!» вы сможете принять участие в открытом турнире по настольному теннису.

Баскетбол

Баскетбольная площадка на празднике «Достигая цели!» — это турнир для гостей праздника, детские зоны развлечений, шоу-программа, многочисленные конкурсы и розыгрыши. Приходите один, берите с собой друзей, заводите новых прямо во время игры – покажите свою ловкость и командный дух!

Регби

После турнира по этому виду спорта, настроение точно будет на 5 с плюсом, а весь негатив останется на площадке. Для вас — мастер-классы от профессиональных спортсменов, которые подготовят зрителей праздника к настоящему турниру. Не обойдется и без выступления заводных чирлидеров.

Полоса препятствий

Специально для тех, кто хочет вспомнить свое детство, и, конечно, для самых юных гостей праздника на площадке будет развернута надувная полоса препятствий: 100-метровый паровоз, пробежать по которому не так-то просто.

Скалолазание

Каждому из нас иногда хочется подняться над ежедневной суетой и почувствовать себя на голову выше окружающих. Покорить скалодром, на котором вас ждут трассы самой разной сложности, от детских до самых серьезных, — абсолютно верное решение! Для продвинутых спортсменов приготовлены соревнования по скалолазанию, для тех, кто только учится, – мастер-классы.

Шахматы

Говорят, шахматы — королевская игра. Неспешность, интеллектуальность, но какой накал страстей! На площадке «Достигая цели!» состоится турнир по шахматам. А если вы пока не умеете объявлять шах и ставить мат, вас ждут уроки этой увлекательной игры.

Интерактивный тир

Интерактивный тир – это отличное сочетание интерактивного лазерного и классического пулевого тира. Вас ждет несколько сюжетов, в каждом из которых предстоит точно стрелять по врагам на экране специальными пулями. Полное ощущение настоящего оружия и погружение в разные пространства.

Перетягивание каната

Одна из излюбленных старинных русских забав — перетягивание каната! Хотите испытать свою силу, а заодно узнать, как важен командный дух — добро пожаловать на площадку.

Воркаут

Уличная гимнастика, дворовый спорт — у воркаута много названий. Это очень эффектно и физически непросто! Профессиональные воркаутеры, Чемпионы Мира и России устроят на площадке грандиозное шоу с элементами паркура и акробатики и дадут несколько мастер-классов.

Квест от БФ «Почёт»

Знаете ли вы, кто такой фандрайзер? Это человек, который делает мир вокруг лучше: ищет спонсоров, партнеров и благотворителей для всевозможных проектов и мероприятий. Чтобы лучше познакомиться со спецификой этой профессии, ее сложностями и прелестями, узнать о деятельности Фонда «Почёт» и фандрайзинговой платформы «Поможем вместе», примите участие в увлекательном интерактивном квесте на площадке праздника «Достигая цели!». Вас ждут пять станций, задания на силу и смекалку, а тех, кто с ними справится, — розыгрыш подарков.

Мотофристайл

Мотофристайл — одна из самых ярких и зрелищных дисциплин экстремального спорта. Симбиоз опасности, невероятной ловкости и мастерства спортсменов. «Backflip», «Hart Attack», «Indian Air» и другие технически сложные элементы, ждут вам на празднике. «Хедлайнером» станет именитый райдер Павел Антонов

Стантрайдинг

Stunt riding — это экстремальная езда на мотоцикле. Именно в этой дисциплине, вы увидите высочайшее мастерство владения мотоциклом. Самые опытные райдеры России продемонстрируют свои эффектные трюки, чтобы подарить вам самые яркие эмоции! Главная звезда площадки — Марат Канкадзе.

Железные люди

Железные люди — полномасштабные соревнования на полосе препятствий со множеством испытаний различной сложности. У вас есть возможность под контролем инструкторов спортивных клубов «Фитнес Депо» от РФСО «Локомотив» покорить разнообразные препятствия: рукоходы, скоростные спуски, кольца, маятники и канаты.

Проверка готовности к сдаче ГТО

Тестирование по нормам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) под руководством инструктора спортивного клуба «Фитнес Депо» от РФСО «Локомотив».

Диагностика опорно-двигательного аппарата

Диагностика опорно-двигательного аппарата — это консультация с инструктором спортивного клуба «Фитнес Депо» от РФСО «Локомотив». По результатам консультации вы получите лист рекомендаций с индивидуально подобранными групповыми форматами и общие рекомендации по тренировочному процессу.

Фитнес Зона

Команда инструкторов спортивных клубов «Фитнес Депо» от РФСО «Локомотив» проведет серию тренировок разнообразных фитнес-форматов согласно расписанию мероприятия. Вы сможете посетить мастер-классы и релакс-уроки по направлениям: мобильность, пилатес, гибкость, хатха-йога и другим.

Город мастеров

Учиться новому никогда не поздно. Если вы так тоже думаете, добро пожаловать в «Город Мастеров!». Здесь проще простого найти себе интересное занятие, а также узнать создать что-то полезное.

Что ждет юных гостей праздника

Самая захватывающая борьба в «Лужниках» развернется на площадке беговелов. Здесь пройдут соревнования среди самых маленьких гостей «Достигая цели!» – гонки на беговелах и самокатах.

Для малышей 2-4 года и для детей постарше, 5-12 лет подготовлены две гоночные трассы. И, конечно, каждый финишировавший получит приятный приз.

В рамках спортивно-музыкального праздника «Достигая цели!» также пройдёт финальный этап турнира «Детская лига ЛОКО ДЗЮДО», организованный совместно с Клубом дзюдо «Локомотив». На татами выйдут юные спортсмены, среди которых, возможно, и будущий Чемпион Мира.

Детские развлечения и квесты развернутся и на других площадках. Маленькие непоседы найдут себе множество интересных занятий в компании сверстников. Движение, смех, общение и занимательные игры.

Что еще важно знать?

Праздник «Достигая цели!» – мероприятие на весь день. Не забудьте про удобную обувь и одежду.

Пока метеорологи предсказывают, что 7 августа нас ждет теплая и солнечная погода – так что обязательны головные уборы! На площадке расположатся фаст-фуд корнеры, и все-таки лучше прихватить с собой пару бутылок воды на случай очередей.

Если вы отправляетесь в «Лужники» с детьми, мы рекомендуем написать на одежде или специальном жетончике ваш телефон – на случай, если вы и ваш малыш разминетесь в толпе.