Что делать, если вас раздражают свои дети, и почему это нормально

В чем причина появления негатива в сторону самых близких. Казалось бы, злиться на собственного ребенка — последнее дело. Тем не менее приличный процент родителей обращается к специалистам с вопросом, из-за чего может возникать злость и раздражение в отношении своих детей. Нам стало интересно, в чем причины подобной реакции, и почему — внезапно — это естественная реакция.
Одна из причин раздражения — невозможность жить прежней жизнью. Никто не будет отрицать, что с появлением детей жизнь кардинально меняется. Особенно это касается женщин, на которых ложится основная ответственность за ребенка. Женщины привыкают посвящать все время ребенку, порой полностью забывая о себе. Неспособность удовлетворить все свои потребности приводит к тому, что родители начинают срываться на ребенке. Хотя по большому счету ребенок ни в чем не виноват.
Еще одной причиной злости на собственное дитя может быть полное несоответствие ожиданий от родительства и реальности, которая часто оказывается не такой уж и радужной. Кажется, что становясь родителем, взрослый и ответственный человек прекрасно понимает, с чем ему придется иметь дело, но на деле не каждый человек оказывается готов к нюансам, которые поджидают любого новоиспеченного родителя. Раздражение в таком случае растет в геометрической прогрессии.
Также не стоит забывать о том, что дети могут действительно вымотать — как физически, так и эмоционально. Для людей, которые становятся родителями в первый раз, новый ритм жизни оказывается довольно сложным. Очень важно научиться находить время и возможности на восстановление сил, иначе не избежать конфликтов и срывов на самых беззащитных членах семьи — детях.
Как мы уже упоминали, большая часть забот о малыше ложится на хрупкие женские плечи, а потому женщины чаще испытывают негативные чувства по отношению к детям. Психологи уверяют, что без восстановления сил и отдыха избавиться от раздражения невозможно. Также важно понять, почему ребенок вызывает неприятные чувства, ведь причина может быть менее очевидной, и здесь не обойтись без помощи психолога. В любом случае не стоит оставлять проблему без решения, так как со временем ваши отношения с ребенком могут зайти в тупик и исправить ситуацию будет уже невозможно. При этом важно понимать, что ваши эмоции естественны и нормальны, пусть их и нельзя назвать полезными для здорового контакта с ребенком.