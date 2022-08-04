Что делать, если вас раздражают свои дети, и почему это нормально

В чем причина появления негатива в сторону самых близких. Казалось бы, злиться на собственного ребенка — последнее дело. Тем не менее приличный процент родителей обращается к специалистам с вопросом, из-за чего может возникать злость и раздражение в отношении своих детей. Нам стало интересно, в чем причины подобной реакции, и почему — внезапно — это естественная реакция.

Почему мы вообще злимся на детей

Видео дня

Одна из причин раздражения — невозможность жить прежней жизнью. Никто не будет отрицать, что с появлением детей жизнь кардинально меняется. Особенно это касается женщин, на которых ложится основная ответственность за ребенка. Женщины привыкают посвящать все время ребенку, порой полностью забывая о себе. Неспособность удовлетворить все свои потребности приводит к тому, что родители начинают срываться на ребенке. Хотя по большому счету ребенок ни в чем не виноват.

Еще одной причиной злости на собственное дитя может быть полное несоответствие ожиданий от родительства и реальности, которая часто оказывается не такой уж и радужной. Кажется, что становясь родителем, взрослый и ответственный человек прекрасно понимает, с чем ему придется иметь дело, но на деле не каждый человек оказывается готов к нюансам, которые поджидают любого новоиспеченного родителя. Раздражение в таком случае растет в геометрической прогрессии.

Также не стоит забывать о том, что дети могут действительно вымотать — как физически, так и эмоционально. Для людей, которые становятся родителями в первый раз, новый ритм жизни оказывается довольно сложным. Очень важно научиться находить время и возможности на восстановление сил, иначе не избежать конфликтов и срывов на самых беззащитных членах семьи — детях.

Что делать, если раздражение становится перманентным