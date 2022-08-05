Наиболее частые проявления постковидного синдрома у детей

Перенесшие коронавирусную инфекцию дети в большинстве случаев страдают ухудшением когнитивных функций. Наиболее частые проявления постковидного синдрома — это хроническая усталость, утомляемость, слабость и нарушения сна. Об этом предупредила главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации Татьяна Батышева.
«Наиболее часты такие проявления постковидного синдрома, как астения, хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость, головная боль, нарушения сна»,
— подчеркнула она в беседе с журналистами.
Также у переболевших несовершеннолетних встречаются стойкие нарушения концентрации внимания и памяти. Снизить риск развития осложнений после COVID-19 помогает вакцинация препаратом «Спутник М».