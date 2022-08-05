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1 час назад

Наиболее частые проявления постковидного синдрома у детей

Слово и Дело

Перенесшие коронавирусную инфекцию дети в большинстве случаев страдают ухудшением когнитивных функций. Наиболее частые проявления постковидного синдрома — это хроническая усталость, утомляемость, слабость и нарушения сна. Об этом предупредила главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации Татьяна Батышева.

Наиболее частые проявления постковидного синдрома у детей
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Наиболее часты такие проявления постковидного синдрома, как астения, хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость, головная боль, нарушения сна»,

— подчеркнула она в беседе с журналистами.

Также у переболевших несовершеннолетних встречаются стойкие нарушения концентрации внимания и памяти. Снизить риск развития осложнений после COVID-19 помогает вакцинация препаратом «Спутник М».

Дети,Татьяна Батышева,Минздрав РФ,
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