Наиболее частые проявления постковидного синдрома у детей

Перенесшие коронавирусную инфекцию дети в большинстве случаев страдают ухудшением когнитивных функций. Наиболее частые проявления постковидного синдрома — это хроническая усталость, утомляемость, слабость и нарушения сна. Об этом предупредила главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации Татьяна Батышева.