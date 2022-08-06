Имена, которыми русские аристократы никогда бы не назвали своих детей

Высшее аристократическое сословие всегда придерживалось четких правил: как себя вести, с кем общаться, как воспитывать детей и, конечно, как их называть. Какими именами пренебрегали представители элиты, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Война и мир" Кадр из сериала "Война и мир"

От Древней Руси и до ХХ века имена были разделены на три категории: дворянские, мещанские и крестьянские. На Древней Руси подобное разделение было связано с распространением православия, тогда ребенку давали два имени: христианское и мирское. Зарождавшаяся и крепнувшая русская аристократия предпочитала исключительно христианские имена — Владимир, Алексей, Василий и другие, а не старославянские языческие, которые считались уделом простолюдинов — Борислав, Игорь, Любомир, Ростислав, Светлана и прочие. Принадлежности к элите лишний раз подчеркивало наличие только одного имени — христианского.

После монголо-татарского нашествия князья и дворяне считали унизительным называть наследников тюркскими именами, поэтому ни о каких восточных именах (Чингиз, Азамат, Оразгуль и других) и речи быть не могло.

В XVII–XVIII веках немаловажную роль для аристократов играли суеверия и обычаи. Детей не называли именами живущих родственников (даже тех, кем гордились). Считалось, что ангел-хранитель в таком случае не сможет защитить двоих, а также это оставит отпечаток на судьбе малыша и передаст ему «по наследству» несчастья другого члена семьи. С опаской относились и к именам родственников или правителей, которые недавно погибли (особенно, если смерть была насильственной)

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